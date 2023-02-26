債券基金 今年來亞洲非投資級最靚

今年以來受惠市場風險偏好恢復，信用債獲得市場資金關注。檢視國內投信發行的各類債券基金表現，其中亞洲非投資等級債表現最佳，今年來報酬率達2.67％，其次為鎖定大陸市場的非投資等級債。

投信法人表示，今年隨市場消化主要央行最末段的升息路徑和幅度，合理預期已高升的債券殖利率至少可先維持在穩定區間，以投資級債為主並搭配精選的非投資級債之複合債券型基金可為現階段防禦中增取收益機會的核心債券選擇。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，市場風險偏好恢復，信用債獲關注，根據過往統計，高收益債在升息環境下仍具有表現空間，且相較於美高收和歐高收，亞洲高收益債的利率敏感度更低，加上亞洲經濟基本面和企業營運體質表現穩健、違約率也低，具投資價值，因此仍可望持續吸引資金配置。整體而言，亞洲新興市場投資等級債券投資價值仍明顯優於其他投資級固定收益商品，再加上其進可攻退可守之穩健特性，料將吸引資金持續流入，可望支撐其未來表現。

瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭認為，當高利率成為常態，隨著通膨降溫，放緩升息步伐，美債殖利率走勢以區間波動為主，相較去年的急漲，今年持券利率風險下降，即是持續投資固定收益商品的大利多。觀察近期非投等債市壓力減輕，流動性正常化，初級發行市場亦暫回復順暢，後續應可吸引資金流入。建議投資以6個月以上配置考量，做為累積資產收益的部位，投資人可留意殖利率逢高時分批布局，以息收累積收益，並靜待未來潛在資本利得行情。

此外，觀察過去半年，整體新興國家通膨壓力已低於成熟國家，全球成熟國家與新興國家間的利率環境的差異化也開始加大，加上大陸解封速度與支持房地產政策超乎預期，預估今年違約率可能下降。過去經驗新興債受美元打壓的狀況在美國停止升息後得到舒緩，停止升息後一年漲幅可觀，有利於承壓已久的新興債表現，因此整體新興美元債及當地債值得投資人留意。

富蘭克林證券投顧表示，在一連串經濟數據出爐及聯準會官員鷹派發言之後，市場預期聯準會將在3月、5月、6月各升息一碼，終端利率調升至5.2～5.5％，而降息預期則推遲至12月。基於市場對聯準會升息仍存在高度敏感性，導致股債市震盪加劇，建議持有一檔平衡型、一檔股票型及一檔債券型基金，提前卡位升息末段投資契機時也可藉由資產互補特性降低波動風險，債券部位建議以投資級債為主、非投資等級債為輔。