ETF人氣王換人當! 存股族注意4檔有看頭

台股受益人數最多ETF寶座換人！根據集保最新統計，國泰永續高股息（00878）以股東人數89.9萬人超越元大高股息（0056）的88.8萬人，成新一代國民ETF。理財達人則提醒，228連假過後，3月將有4檔高息ETF將配息或調整成分股，值得存股族持續關注。

集保中心最新資料顯示，00878本周受益人數高達89萬9452人，周增1.7萬人，超越0056的88萬7906人，成為目前受益人數最多的台股ETF。

季配息的00878標榜ESG，成分股以高殖利率的個股居多，Refinitiv理柏亞太區研究總監馮志源分析，成立僅2年多的00878，目前資產規模逾1600億元，在國內數一數二的ETF，加入收益平準金後配息穩定，每季約配0.3元上下，換算1年殖利率逾6%，確實很對存股族的口味。

至於早在2007年成軍的0056，則是高股息ETF始祖，歷經多年多空淬鍊，2011年至2022年連續12年配息並成功填息，成功帶動高息ETF風潮後，後續表現仍可期待。

理財網紅孫太則提醒存股族3月要注意的4個大事件，分別是元大台灣高息低波（00713）進行今年度除息、凱基優選高股息30（00915）迎接上市後的第1次除息，還有富邦臺灣優質高息（00730）和FH富時高息低波（00731）等2檔年配息的ETF，也都將在3月進行成分股調整。

另有專家建議，投資人可依需求調整ETF組合，如果只想要高股息，00713搭00878年領8次息；如果除了配息也追求資產增值，可考慮市值型搭配高股息ETF，例如一部分資金買元大台灣50（0050）或富邦台50（006208），搭配另一部分資金買0056、00878或00713。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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