買高股息ETF少賺1倍？達人曝3不買理由

高股息ETF成為市場上熱門商品，受到投資人激情追捧，不過也有一派投資人認為高股息ETF有報酬率不高、更多賦稅成本的缺點，理財部落格「好好理財好好睡」作者以簡單數據闡述為何買高股息ETF讓你少賺1倍的理由，讓投資人自行判斷是否要上車。

除了國泰永續高股息（00878）外，市場上目前還有10檔高股息，包含元大高股息（0056）、富邦特選高息（00900）、元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、富邦臺灣優質高息（00730）、永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）。

高股息的3大缺點

「好好理財好好睡」表示，高股息ETF有3大缺點：

一、報酬較低

高股息最重要的迷思是：高股息不等於高報酬。

我們把0056和台灣最有代表性的ETF元大台灣50（0050）做比較，假設從2010/8/20投資到2020/8/21，投入相同的錢，十年後這兩個ETF會差多少？

0050的總報酬是165%，遠遠勝過0056的98%。這意味著，假如一個人退休後，想靠金融資產的獲利來生活，他有1000萬的退休金，投入0050，這十年可以產生1650萬的獲利。但若是想要求高配息，投入0056高股息ETF，只會拿到980萬，整整少了670萬。換句話說，想要拿配息過生活，反而錯過資本利得，錯過上百萬的報酬。

0056和0050比較的重點，絕不是比較配息高低，正確的比較重點是，誰的總報酬率比較高。高配息，不保證有比較高的報酬。

二、內扣費用高

上面比的報酬率是過去資料，未來高股息ETF報酬會不會比較高？有可能，但機率很低，原因是0050和高股息ETF相比，後者的費用往往大於前者，因為高股息ETF從一開始起跑點就輸了，他們的總費用率高於0050，多付了那麼多錢，績效有比較好嗎？至少在目前為止報酬數字上看不出來。微小成本對未來影響極大，費用率差0.6%，30年後就會差1倍的本金。

三、周轉率高

你的錢買了ETF，看似都沒動，但基金公司會拿你的錢買賣股票，也有可能做出頻繁的買賣，周轉率是高股息ETF都有的隱藏成本。周轉率代表一個基金「多久買賣一次股票」，而每次股票買賣都需要「交易費」。周轉率越高，代表越頻繁買賣，付出交易成本就越多。

可以至投信公會的網站查周轉率，數字越大周轉率越高，負數代表有人贖回或發回股利。

以一買一賣的交易成本 0.4425% 來算（0.3%交易稅，0.1425%手續費打5折），126%周轉率代表交易成本會提高0.56%，250%周轉率代表交易成本會提高了1%。換句話說，你每投資100萬在周轉率0.56%的ETF，每年就要白白多付 5600元的交易成本。

投資100萬在詹轉綠250%的ETF，每年要白白多付超過10000元的交易成本。通常買高股息ETF都希望長期存股，但即使買了不動還是要付很多交易費用，而相較之下，0050的周轉率極低，交易成本低非常多。

最後總結：

「好好理財好好睡」表示，配息的概念只是把公司的股價換成配息發給投資人，並不是額外的報酬，反而要多扣一筆股息稅，任何一檔高股息ETF的總報酬都輸給大盤，即使是報酬最好規模最大總費用第2低的0056過去十年報酬也輸0050將近70%。而高費用率和高周轉率讓高股息ETF一開始就輸在起跑點上。

高股息ETF把持股集中在少數股票，有偏離大盤報酬的風險

當然過去報酬不等於未來，未來也有可能高股息ETF報酬率勝過0050。所以重點就在於，你相信0050會贏，還是高股息ETF會贏。0050就是跟隨市場大盤，根據市值買進前50名的公司，是真正的指數化投資。而股息類ETF，其實是把持股集中在少數市值的股票上（例如0056的持股只佔台股市值不到15%），有偏離大盤報酬落後的風險。

還有從另外一個角度思考，台灣股市有上百位頂尖的基金經理人跟研究員，每天拼命研究公司，知道一般人不了解的消息，還常常被0050打敗。直接用一個高股息的因子，就能打敗0050？如果真心相信高股息這個策略，真的要買的話，0056恐是最好的選擇；若想單純獲取台灣股市報酬，不相信市場那麼容易打敗的，就直接買0050。

對於網友的質疑，總報酬計算沒將配息算進去，以及計算要看買入時間點，抓不同階段會有不同報酬率，「好好理財好好睡」表示，即使用還原指數比較也一樣，高股息都輸大盤，而看某特定時間點報酬的確會有很大落差，投資以長期為主，至少要看5年以上才會準確。

至於有網友認為選市值型或是高股息是青菜蘿蔔各取所需，沒啥好批評的，「好好理財好好睡」也認為，只是提供數據給大家參考，最後投資選擇還是看個人。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）