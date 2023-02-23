永豐投信 奪七項指標基金獎

第七屆《BENCHMARK》指標台灣年度基金大獎本周公布得獎名單，永豐投信再次獲得七項獎項，其中依基金類別及永續性獎項，分別獲得五項傑出表現及一項同級最佳，個別基金方面，也榮獲一項傑出表現，顯示不管在資產管理、ESG盡職治理、產品經營領域，永豐投信均備受國際大獎肯定。

《BENCHMARK》基金大獎為國際知名基金獎項，該獎側重於資產管理公司的永續投資實踐，以及對投資人資產的盡職管理，今年評審團隊由近40位來自全球機構、家族辦公室和獨立諮詢機構的業內把關人及教授組成，採取質化、量化並重方式，深入瞭解資產管理公司的操作運營、價值觀和實踐，檢視資產管理公司是否言行一致，為投資人挖掘最佳的投資團隊和產品。

今年在永續性獎項類別，永豐投信拿下三項傑出表現大獎，分別是ETF ESG整合大獎，以及影響力投資大獎之永續投資主題、永續投資ETF；在基金公司類別，更榮獲最高等級之同級最佳AI與機器人ETF發行商，並同時在大中華股票以及最佳中國股票ETF發行商均獲得傑出表現獎項肯定；在個別基金分類，永豐1至3年期美國公債ETF基金也斬獲「美國政府固定收益」類別傑出表現大獎，顯示永豐投信團隊在各領域表現成績斐然。

永豐投信總經理濮樂偉表示，永豐投信依循金控願景「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」作為經營使命，近年來，產品線從主動型基金延展至被動型的ETF，並藉由提升產品深度及廣度，來滿足投資人多元的投資理財需求，同時將環境、社會及公司治理等永續議題納入長期投資考量，持續致力於支持ESG議題的投資產品發展。

濮樂偉指出，放眼未來，永豐投信會持續發揮機構投資人影響性、提升投資價值，持續強化盡職治理之相關作為，以展現身為機構投資人落實資金運用管理的永續經營及盡職治理目標，並恪守善良管理人的義務與責任，全力為投資人追求最大利益，成為廣大客戶投資理財的最佳夥伴。