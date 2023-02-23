印度擁經濟利多 後市不看淡

近期市場通膨降溫，市場需求升溫等因素，國際貨幣基金（IMF）1月小幅調升今年全球經濟成長預測至2.9％，但印度成長率仍維持主要經濟體的首位，去年成長率達6.8％，今年預估仍有6.1％，成長動能依舊獨佔鰲頭。投信法人表示，印度新預算案出台可望驅動後市行情，今年行情仍不看淡。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度新預算案持續專注經濟財政整合，同時兼顧基本成長，市場對此給予中規中矩的評價；但若以中長期來看，印度市場與成熟股市相關性較低，適合納入全球資產分散配置的一環。加上具備人口紅利、政策改革轉型、經濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持，印度仍是穩定獲利報酬配置的核心之一。

林庭樟指出，印度股市是去年是少數上漲的股市之一，惟年初至今表現偏弱。近期印度股市已慢慢從1月的跌勢中反彈，預期短期內仍處於區間震盪，下跌風險有限。另從估值來看，已自去年高點回落，全球共同基金持續加碼，預期相對良好經濟環境及政策仍將支撐整體股市表現 。

根據瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數2022年1月指標數據為105；較去年底微幅下滑，建議持續維持「股債平衡配置」。

印度指數及基金近期回檔，主要反映淡季行情及市場雜音干擾。印度股市過去總是快速收復高點，今年以來出現難得修正。瀚亞投信建議投資人把握第一季全年低點的進場時機，可單筆加碼搭配定期定額紀律投資，提前布局印股，掌握逐季上漲的長線契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度在政策方面，2月1日印度政府即將公布最新政府預算。由於今年稅收超徵，加上明年印度將舉行國會大選，市場預期現任莫迪政府可望端出政策牛肉，除進一步降低財政赤字比重外，現代化基建支出與鄉村補貼將會是財政支出重點，預期屆時政策利多可望扭轉印度股市近期的頹勢。

尤其受惠政府政策激勵及全球供應鏈移轉趨勢，印度在全球出口占比明顯提升，在全球製造及國際貿易地位日益升高，有利維持印度經濟長期高成長態勢。