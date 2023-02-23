7檔消費品服務基金 近三月狂漲18％

通膨下降和利率穩定，加上大陸從清零政策後的重新開放，帶動消費力復甦推升境外消費基金飆漲。晨星統計至今年1月31日止，近三個月7檔境外消費品及服務類別基金，平均漲逾18％。

景順亞洲消費動力基金經理人Mike Shiao表示，隨著大陸重啟後為經濟活動注入一劑強心針，加上人口年輕化及中產階級不斷擴大，將推動亞洲消費回歸正軌。亞洲規模十分龐大，佔全球人口的60％，其中印度與大陸在2030年前中產階級人口比重將達66％，在人口優勢及中產階級興起，且願意消費也準備消費下，預計亞洲2020年至2030年占全球消費成長比重將達50％，領先北美洲25％、歐洲的14％及全球其他地區的11％。

以亞洲國家為例，大陸國內支出出現30％的年成長，預期非消費必需品族群將成為重新開放的主要受惠者。印度方面，汽車業受惠需求上升，汽車市場迎來上漲，2027年印度客用車市場規模，預期將從2021年的327億美元增加至548億美元。今年東協整體消費者支出預計將成長約5％，尤其今年菲律賓家庭支出預計將增加5.5％，為十年來最高水準，預期消費必需品及便利食品（如速食麵）需求將有所上升。

展望後市，Mike Shiao指出，亞洲目前評價便宜，MSCI亞洲（日本除外）目前較MSCI美國折價24％，但多數產業獲利成長前景更出色，在人口眾多和經濟成長迅速的支撐下，亞洲消費需求可望成為投資題材，帶來具吸引力的機會。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘指出，大陸1月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較去年12月上升3.1，重回擴張區間，1月非製造業PMI也由41.7大幅回升至54.4，零售、運輸、住宿、餐飲等行業，商務活動指數皆大幅改善。