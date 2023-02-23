智慧城市基金熱 最夯投資密碼

全球各國政府拚「智慧城市」，已成為今年最夯投資密碼。安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示，全球80％以上的GDP來自科技創新、城市升級，2030年內將創出7兆美元商機。以安聯智慧城市收益基金為例，鎖定八大主軸，就過去一年來看，年化配息率衝逾7％。

安聯投信指出，該公司2022年10月引進「安聯智慧城市收益基金」，聚焦包括「軟體服務、安全保證、智能化住家、共享經濟、基礎建設、建築、潔淨能源與交通」等八大機會。以智慧交通商機為例，受惠自駕車趨勢的到來，包括道路智能化與節能減碳長期需求等均有望帶動智慧交通相關商機快速成長。

趙芃宇說明，與一般科技基金不同的是，智慧城市基金主要重視與智慧城市相關的「軟體與服務」占比3成、基礎建設相關也占3成，潔淨能源占22％～25％，資產類別上是股票與選擇權5成、可轉債35％、債券15％。根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030年逼近7兆美元，光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元，公共安全約3,000億美元，智慧醫療也將近5,000億美元。

策略上，趙芃宇建議，可著眼智慧城市機會，聚焦創新技術的應用，包括數位、智慧服務、次世代通訊、數據中心、智慧建築、潔淨能源、基礎建設等領域，並以多重資產配置，股票參與行情、可轉債平衡波動、債券兼顧收益，不受限科技領域，尋求各產業多元機會，把握創新應用商機。

安聯投信強調，該公司提前看到全球許多城市開始利用物聯網、AI人工智慧、雲端運算等工具，與城市裡交通、自來水道、電力設備、建築物等設備系統形成更有效率互動帶來的大商機。以台灣的「台中中央公園」來說就是典型範例，園區結合智慧、低碳與創新三大原則打造，整個園區透過水湳水資源回收中心「中水道管網系統」，針對再生水水質淨化技術及完整中水管網系統進行完善的規劃，讓水資源除了運用於中央公園（清翠園）廁所沖廁及道路綠帶澆灌，發揮更有效回收再運用。

安永諮詢服務副總經理陳志明說，盤點全球智慧城市，如英國倫敦，科技業者在鳥街打造約10平方公尺的智慧街道，鋪設步行發電磚，當人踩過地磚時，向下動力就會帶動內部儲能齒輪旋轉，將步伐轉為周邊低耗能系統的電力來源，每走一步大約可以產生5瓦的電能；向來有缺水問題的美國德州奧斯汀，則逐步將傳統水表升級為數位水表系統，透過更有效的漏水管理，管控用水供應，達到智慧省水的目標。

當全球進入後疫情時代以及城市人口快速增加，為了減緩對環境衝擊，智慧城市會逐步納入「淨零碳排」與「大數據AI分析」，並結合環境政策，蛻變為「智慧永續城市」。