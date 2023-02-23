鉅亨「鉅寶盆」 循環鎖利兼顧風險

近來投資環境陰晴不定，如何讓資產穩定震盪，是投資人相當在意的課題。有鑑於此，「鉅亨買基金」推出新投資機制的鉅亨母子基金「鉅寶盆」，透過穩健型的母基金搭配積極型的子基金，以單筆加定期定額及停利加碼的交易機制，建構循環鎖利並兼顧風險的投資法。基金標的選擇不僅包含境內外還可跨品牌，投資組合多元，非常適合長期投資運用。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，眼前景氣不明，投資難度不低，適當運用母子基金「穩健＋成長」及「適時停利」的機制，是兼顧成長與波動一大解方。

他分析，若於2000年以100萬元投資美國投資級公司債，至2022年贖回可獲得300萬元；改用母子循環投資法，將100萬元投入母基金（美國投資級公司債），每月從母基金定期定額轉出1萬元到子基金（標普500指數），設定子基金報酬率達40％後停利轉回母基金，至2022年贖回可獲得373萬元。母子循環投資更能有效鎖住獲利，讓報酬表現更出色。

鉅亨買基金團隊經過一年的籌備、開發及反覆測試，才讓「鉅寶盆」在2月正式上線。去年全球市場大跌，國內境內外基金總規模萎縮12％，鉅亨買基金的資產規模卻逆勢成長13％，去年下半年基金銷量更晉身基金銷售通路的領先群，可見投資人的青睞與信任。

目前市面上已有數款母子基金產品，不過多存在「機制複雜需專人解說」、「投組穩健多頭漲幅有限」、「轉換頻繁手續費高」等問題，「鉅寶盆」在交易上只要執行「挑選基金」、「設定條件」、「確認送出」三個步驟即完成申購，帳務查詢也一目了然。可選擇的基金標的超過20個強勢品牌、百檔境內外基金。

在費用上，「鉅寶盆」不僅母轉子、子轉母免轉換手續費，也無解約費及信託保管費，也不收母基金申購手續費，另外還有停利加碼機制，具跨品牌、0費用、易操作、彈性高等優勢。

「鉅寶盆」採新台幣及美元皆可申購，母基金最低申購金額為新台幣20萬元或7,000美元，可選1至2支的子基金，子基金每月可由母基金轉入一次，每次最低金額為新台幣3,000元或100美元。