債券ETF買氣超夯 投信追加募集

強勁的經濟數據，通膨減速不如預期，市場提高對本波升息終點預期至5.25％～5.5％，具有債息吸引力的相關商品，買氣也因此高漲。

據投信投顧公會統計，今年以來申請追加募集的基金共六檔，其中元大投信與中信投信的債券ETF就占四檔，元大投資級債去年12月才申請追加募集，1月初釋出籌碼，約一個月200億元額度就用盡，元大美債20年才於1月才申請追加募集200億元，已是第三次追加募集，額度也已用盡，凸顯買氣愈來愈急切。

據統計，今年以來日均成交量前五名熱門債券ETF，分別為元大美債20年、元大投資級公司債、中信高評級公司債、元大AAA至A公司債與國泰投資級公司債，其中元大美債20年與元大投資級公司債日均成交量上萬張，中信高評級公司債也逼近萬張，人氣最旺。

法人指出，近期投資人加碼債券ETF踴躍，標的集中在長天期美國公債與長天期投資級債，除著眼殖利率分別來到4％～6％水準外，也反映現階段投資人不需要承擔非投資等級債基金的違約風險，就能得到與高股息媲美的優質債市。

此外，未來若聯準會停止升息甚至是轉為降息，長天期債券的價格反彈空間也較短天期債券為高，例如20年期債券的價格變化，就會比10年期債券來得大，想布局未來債市反彈的投資人可以留意。

以3月即將除息的元大AAA至A公司債為例，目前指數殖利率高達5.1％，投資人看名稱就能了解其投資高信評的投資等級債，目前1張價格僅約3萬元，可以零股交易也能定期定額，不用支付證交稅與二代健保，領到的配息認列海外利息所得，於670萬元內免稅（自然人），是集合固定息收及眾多優勢的產品。

統一投信表示，在過去的低利率時代，投資人往往需要投資較高風險的非投資等級債券，才能獲得較高的息收。

非投資等級債多為中小型企業，在景氣逆風時以高殖利率發行的債券，違約風險相對高。但如今在聯準會升息助攻下，投資人只需布局高評級的投資等級債，就能獲得豐厚的息收。