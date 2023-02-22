開春報喜 滙豐投信連18年獲獎

兔年伊始，滙豐投信再次以優異的實力榮獲2022《指標》台灣年度基金六項大獎殊榮，包含兩項最佳基金公司獎及四項共同基金實力大獎肯定，無論是亞洲債券或陸股、台股等投資領域，均展現過人的投資實力。滙豐投信旗下及其總代理基金，更締造連續18年的得獎紀錄，實屬難能可貴。

滙豐投信總經理焦訢表示，經歷三年的疫情、地緣政治紛擾，通膨壓力高漲及逆全球化思維崛起後，去年全球資金在升息下出現緊縮，進而造成市場動盪，想在波動中尋找具成長的投資機會，則需要具有豐富經驗的國際級資產管理公司作為指引。

焦訢指出，回顧去年金融市場，可用「詭譎多變」來形容，基金資產管理的難度更甚以往。正如法國哲學家貝納爾所言『經驗乃是智慧之父，唯有經得起千錘百鍊者，方能勝出。』

自《指標》基金獎來台七年，滙豐投信已有六年獲得亞洲固定收益投資能力肯定，展現滙豐投信透過扎實有紀律的債券基本面分析，與嚴謹的風險控管機制實力。而在大陸股市及台股方面，滙豐投信及滙豐投資管理（HSBC Asset Management）在亞洲共有逾100多位投資專家，堪稱全球最具規模的亞洲投資研究團隊之一，可為投資人即時掌握市場脈動，挖掘成長契機。

焦訢說，滙豐投資管理在全球近30個國家皆擁有資產管理服務據點，有超過600名投資專家，以堅強的全球投資平台支援在地團隊，得以讓滙豐能真正了解客戶的需求，並且為在地客戶提供跨國的機會。因此，未來滙豐投信除了持續深耕台灣的決心外，後續亦將秉持對台灣的承諾，持續發展本地投資研究團隊，並結合全球投資專家，提供更好的投資商品與服務給台灣的投資人。