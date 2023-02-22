物美價廉 生技醫療股後市俏

美國企業去年第四季財報發布起跑至今，醫療股表現最為亮眼，高達62％的醫療公司優於預期，比重居各產業之冠，也遠超出S&P 500整體大盤財報優於預期比重47％，投信法人指出，穩健的基本面支撐下，全球醫療股20年來平均每個季度都是正報酬，上漲機率都超過5成，但今年股價呈現微跌走勢，與基本面明顯偏離，隨大盤趨於震盪，醫療股防禦優勢及低估值將再度獲買盤青睞，補漲行情看俏。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，就總體經濟分析，1月美國非農業部門就業數大增51.7萬人，高於前個月的26.0萬人與市場預期的18.7萬人，同時失業率也一反預期下滑至3.4％，寫下近53年來的新低，熱絡的就業狀況可能強化通膨僵固性。醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，抗震能力強；不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港，建議優先布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨佔優勢，FactSet分析師預計，這些藥物去年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此；在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐認為，市場對醫療產業的聚焦已由COVID-19疫苗及治療藥物轉回至更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，長期將為整體產業帶來創新商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕強調，根據統計，醫療保健產業在美元強勢、利率上升時期，表現相對較強。整體而言，生技族群因臨床試驗解盲成功及併購題材發酵，長多趨勢不變。