AI晶片旺 半導體ETF擁商機

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT引領風騷，近期是投資圈的熱門話題，多家科技大廠紛紛推出自家的AI系統。法人表示，AI時代來臨，加速電動車、物聯網的發展，AI新應用帶動高效能運算等新需求的持續成長，估計AI晶片今年將進入高成長期，長期仍看好半導體產業鏈，加上現在庫存正位於庫存去化期，半導體股走勢仍有所波動，可逢低布局半導體ETF，掌握後續反彈動能。

中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧分析，Open AI自去年11月推出ChatGPT聊天機器人，憑著強大語言能力及解答速度，引發熱潮，短短五天用戶人數破百萬，今年1月用戶數更突破1億人，引發市場再度關注AI技術對各終端應用在互動式服務的開展與多元性，全球科技龍頭Google、百度、阿里巴巴也將推出自家AI應用服務，可預見的是，未來AI產業將展開人工智慧軍備競賽。

現在AI晶片應用在雲端運算、安防、機器人及車用居多，張圭慧預估，在雲端運算、車用兩大領域需求量漸增之際，今年將進入高成長期，2025年全球AI晶片市場規模預估將達740億美元，由此看見，智慧數位化浪朝促使AI晶片正迅速擴大市場份額。

新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹指出，ChatGPT崛起，當其用戶快速成長下，對運算基礎的算力要求，也會愈來愈高，背後技術將高度仰賴於AI處理能力，目前AI晶片分別CPU、FPGA、通用GPU晶片、ASIC晶片等，其中的GPU晶片將被廣泛應用於加速晶片，並可支撐其強大運算能力，除AI晶片外，半導體供應鏈中的矽智財、晶圓代工等廠商，也提供關鍵的技術支援，可視為提升AI算力相當重要的「基礎設施」。

除半導體外，電動車更不用說，被視為未來全球「移動經濟」的「智慧載體」，電動車不僅僅只是一輛車，它還是移動式個人電腦，也是來去自如的行動手機，由電動車引爆的新移動革命，未來將由軟體定義電動車，成為新移動服務的智慧載體，背後仰賴的核心技術，有賴於半導體產業先進技術的不斷地迭代創新。