陸經濟重啟 亞洲信用債沾光

受到大陸經濟重啟帶動，預期今年亞洲信用債券及貨幣市場有進一步走升的潛力，且因消費者需求的回升，對大陸金融市場將是正面訊號，外國投資者逐漸減碼大陸相關部位，且多數仍維持低配的狀態，當消費者需求、經濟復甦力道與持續性等其他訊號轉佳，將可能重新調整其投資組合，回補動作可望有利大陸股票和債券。

聯博集團亞太固定收益主管Brad Gibson表示，過去兩年大陸因為封控對經濟造成的衝擊，加上主管機關介入監管，壓抑消費者信心和房地產行業走勢。但大陸經濟前景也不全然烏雲密布，因為民間消費端的火種仍在；封控期間家庭儲蓄增加，一旦經濟重啟、消費者信心回升，過去被壓抑的需求將有機會支撐消費力道穩健成長。

富蘭克林證券投顧指出，新興國家資產已充份反應高通膨和央行升息利空，主要國家利率已經或即將到達高點，隨著通膨也明顯滑落，當地債匯市的轉多訊號強勁，特別是在亞洲和拉丁美洲。其中，亞洲的機會在於疫後復甦，亞洲經濟成長率領先全球，大陸跟進其他亞洲國家採取與病毒共存的解封政策，將使鄰近亞洲國家的旅遊和經濟受惠。

亞洲多數國家仍有經常帳盈餘、政府債務負擔低、殖利率普遍高於已開發國家，亞洲債匯資產仍可為主要的核心配置。富蘭克林證券投顧認為，大選雜音已除且具備商品題材、有高債息、領先升息、通膨下滑、短期內無重大選舉的政治不確性，以及便宜的匯價等諸多優勢，更具投資吸引力。

除新興債之外，金融債也同具吸引力。群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華強調，自今年初以來，因為市場預期全球主要央行將放緩升息步調，債券價格已從去年的歷史性拋售中迅速反彈，加上市場也擔憂低信評債券更易受到經濟衰退的影響而面臨信用風險，也使得投資級債更加具備投資價值。

參考最近兩次升息循環經驗，通膨見頂後，投資等級債的吸引力易浮現，因此在收益、信評皆誘人之下，表現值得關注。其中金融次順位債因具投資級信評，資產品質佳，收益水準又具備吸引力，值得投資人多加關注。