富坦精選收益基金 跟漲兼具保本

全球股債匯市今年元月強勁反彈行情，於2月受到美國就業和通膨仍強的壓力而出現拉回，震盪走勢再度喚起投資人於去年的恐慌記憶，但隨著債券殖利率再次攀高，提供投資人絕佳上車的機會。因美國利率大幅登高後，對於經濟的衝擊加重，資產管理業者紛紛建議投資版塊應順勢做些挪移，亦即債券配置比重可隨之提高。

根據理柏資訊評鑑過去十年保本能力最優評級的環球債券美元型基金中，統計去年10月24日美國10年期公債殖利率高點4.24％下滑，並開啟債市的反彈波段以來，同屬富蘭克林證券投顧總代理的富蘭克林坦伯頓精選收益基金和美盛西方資產全球核心增值債券基金，反彈幅度最高達5.86％和5.01％，領先掌握了這波債市的上漲行情。儘管2月債市拉回，富坦精選收益基金今年以來仍保有1.79％報酬率，維持績效領先（截至2月20日）。

2月市場重新上修對聯準會最後升息終點站的預期，導致美國10年期公債殖利率反轉上揚，截至2月21日的殖利率已達3.95％。根據芝商所FedWatch顯示，市場預估3月、5月及6月會議將各升息一碼，終端利率將升至5.25％～5.5％，高於前一週預估的5％~5.25％，之後將維持利率不變至11月。

資產管理業者表示，美國通膨已脫離高峰而下滑、聯準會也已完成絕大部份的升息，在市場消化完最末段的升息路徑和幅度後，可合理預期已高升的債券殖利率至少可先維持在穩定區間，此時增加債券的配置也為市場普遍的共識。

富坦精選收益基金這類複合型債券組合可分散投資在美國公債、投資級與非投資級企業債、新興市場債及高品質抵押債等多種資產類型，隨著各類債券殖利率重返4％～9％之高水準，就算債券價格短線有所波動，高債息已可提供相當堅實的緩衝貼補。