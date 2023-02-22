非投資債 今年反彈行情可期

受惠通膨數據放緩，信貸市場近期得到提振，歐洲非投資級債券表現亮眼，因年初以來的收斂，帶動債券價格進一步上揚。投信法人指出，展望後市，在美國聯準會（Fed）升息將步入尾聲，公債殖利率由升轉跌趨勢下，非投資級債券可望在今年迎來一波反彈行情。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，債券操作首選受惠於大陸經濟解封的發行人，鎖定新發債的券種。策略上可聚焦在有買回機會的債券，看好殖利率高、評價面有吸引力，加碼鎖定報酬，選券上，優先挑選未來二年有穩定現金收入、資產可出售、有銀行放款管道的發行人。產業面看好具穩定現金流的通訊及醫療保健產業。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵指出，受美債殖利率大幅攀升影響，去年全年固定收益初級市場發行量驟減，與前年相較的年減幅約8成。但隨著美國升息步調放緩，利率風險降低可望活絡整體初級市場，預估今年總發行量將較去年成長約9成，淨發行量則較去年成長約5成，但兩者均仍低於長期均值，可望為非投資級債市提供技術性支撐。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊認為，從近期持續下行的通膨及偏弱的製造業數據來看，即使就業相關數據表現依舊強勁，但市場普遍認為美國升息高峰已近，提振市場對於風險承受度，預期非投資等級債券將有表現機會。目前科技非投資債券利差約為424個基本點、殖利率約為8.36％皆高於5年均值、深具價值。

安聯投信海外投資首席許家豪強調，後續將關注對貨幣政策的滯後影響，儘管衰退風險仍在，但有些機會也會因市場經歷了較大修正而出現，在投資上態度可審慎、但不需太過悲觀。

野村投信固定收益部主管謝芝朕預期，今年通膨可望大幅走低，聯準會將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。以美國聯邦基準利率而言，市場普遍預估將在今年6月達到5％的高點，但已開始陸續反映債市的利多因素，美國10年期公債殖利率在去年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳