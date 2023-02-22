法人看台股基金 上檔比下檔空間大

台股基金經過元月強勢上漲，近期受到國際市場消息影響，呈現淨值波動的新格局。法人表示，隨著庫存調整與升息步入尾聲，長期來看，對市場看法仍正向，台股基金中長期趨勢向上，上檔比下檔空間大。

安聯投信台股團隊表示，儘管市場明顯因國際法人調節動作與通膨等負面消息而承壓，目前美國聯準會（Fed）升息應在上半年接近尾聲，半導體也可望進入下修階段末期、預期資金會陸續開始進場，儘管短期股價仍可能波動，但仍可布建一些進入景氣循環末段、具有轉機機會的電子或傳產族群。

群益葛萊美基金經理人莊慧君指出，隨通膨放緩，預期Fed第二季有機會停止升息，對盤勢資金面有正面提升作用，因此仍看好台股盤勢反覆震盪築底後仍呈現向上格局，投資布局方面，建議以趨勢明確向上且今年獲利較去年成長之類股族群為主，包括伺服器、先進製程、電動車、疫後復甦等可持續關注。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，市場積極反映美國升息將近尾聲之樂觀預期，通膨如CPI、PPI、Retail sales等指標黏著度高，近期再緩步走升的利率顯示股市拉回整理風險仍是存在的，若以整年度來看，在基本面改善、企業獲利下修潮到底部的情況來看，台股在15,000點具初步支撐力。美股將進入起漲前底部，連動性高的台股，在外在環境穩定下，往上機率將高於往下風險。

劉宇衡強，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持認股方向。