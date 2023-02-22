台股基金 元月規模、受益人雙升

農曆春節期間，美股強勢大漲，帶動台股於年後開盤出現新春行情。投信法人觀察，年後台股行情熱絡，投資人信心恢復，過去二周新開戶、新申購及恢復扣款的人數增加，並以台股基金詢問度最高，反映在最新統計的台股基金規模與受益人數上，1月出現雙升的現象。

投信投顧公會數據顯示，至1月底的最新統計也顯示，整體台股基金規模與受益人數分別達3,669億元與55.1萬人，較去年12月小幅增加，其中規模增加近8％、人數則與上月相當多了80人。不過，整體受益人數已經回到近兩年來的高檔水位。以單檔基金來看，台股基金定期定額扣款金額前十大台股基金，仍都是各家投信旗下的招牌基金，分別為統一大滿貫、安聯台灣科技、國泰中小成長、統一黑馬、安聯台灣大壩與復華中小精選基金等。

投信法人指出，根據歷史經驗，目前的確也是定期定額進場的最佳時機。日前國發會公布去年12月景氣燈號，連續第二個月為代表景氣低迷的藍燈。由於景氣低迷時，通常也是加權指數低檔，投資人若在看到第一顆藍燈亮起後，開始定期定額投資台股基金，一年後勝率高達9成。

統一投信台股團隊表示，美國公布最新經濟數據強勁，使下半年經濟軟著陸機率上升，帶動美股及台股從去年底開始反彈。國際貨幣基金（IMF）也在1月底時小幅調升全球今年經濟成長預估，顯示全球需求優於預期。雖然近期通膨降溫幅度不如預期，及聯準會官員鷹派言論，使台股跟隨美股出現較大震盪。但經濟成長預期好轉，仍有望支撐台股大盤今年表現。

群益投信強調，台股基金定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機。建議追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資。

因為定期定額投資的成本是變動的，但長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用，可在市場高檔時，一筆錢買到的單位數較少，但是在市場位於低檔時，同一筆金額則可買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本就會降低，以「日積月累、聚沙成塔」的方式達到累積財富的效果。台股基金就是一個參與台股長多的穩定投資工具。