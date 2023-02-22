債券ETF買氣爆棚 這4檔殖利率不輸金融股

今年來債券ETF買氣爆棚，等於是麻雀變鳳凰，淨申購第1名是元大投資級公司債（00720B）171億元，力壓第2名國泰永續高股息（00878）167億元，第3~5名是元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）及凱基金融債20+（00778B），各為118億、94億、72億元。市場看好Fed今年再升息，美債價格續跌，殖利率飆近4%，現在是逢低買進的好時機，債息、價差都能賺。

美國1月CPI、PPI皆高於預期、非農就業強勁、2月綜合PMI轉擴張，經濟和就業數據大好，逼得Fed官員接力放鷹，高喊3月要升息2碼打通膨，美債殖利率也飆漲至近4%高點。據統計，今年來資金淨流入全球債券型基金逾506億美元，是全球股票型基金166億美元的3倍，其中投資級債因殖利率高、信評佳，獲356億美元淨流入，高占債市7成。

元大投資級公司債（00720B）追蹤彭博美國20年以上BBB公司債，每年2月配息，年化殖利率5.57%，不輸給高股息ETF或金融股，但要留意溢價已達1.1％，代表價格較貴，投資前請審慎評估。

債息是固定收益，但股利會變動，債券ETF優勢就是能穩定領債息

元大美債20年（00679B）投資美國政府20年期以上債券，每年3月配息，年化殖利率3.97％，近年投資人數從1.4萬人增加至6.4萬人，總人數奪債券ETF冠軍。

中信高評級公司債（00772B）追蹤彭博10年期以上高評級美元公司債，每月配息，年化殖利率約4.7%。

凱基金融債20+（00778B）是20年期以上美元金融債，季配息（2、5、8、11月），年化殖利率約4.53%。

法人表示，債息和股利是不同的，債息是企業發債時約定要還的利息，是屬於固定收益，但股利是企業給股東的分紅，會因企業獲利或股利政策而變動，有可能減少或發不出來，所以債券ETF的優勢就在這裡，才能夠愈跌愈買，加上美債、投資級債違約風險極低，投資人都能穩定領到債息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

延伸閱讀

含金ETF這樣存 2類型搭配資產更增值

債市夯 五檔美債ETF規模破百億

無懼金融配息縮水 高息ETF竄出頭 3檔創高