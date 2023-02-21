資金回流 REITs基金帶勁

通膨數據逐步減緩後，美國聯準會（Fed）升息速度放緩，資金開始回流REITs基金，1月國內REITs基金規模攀升至近190億元，較上月小增8億，增幅4.5％，REITs基金呈現大者恆大的趨勢，規模前二大投信市占率高達62％，其中台新投信的REITs基金規模是唯一突破60億元，市占高達36.3％獨占鰲頭。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，央行最鷹派時期已經過去，在利率可望走降下，將使資金將往穩健、息收佳的產品避險，對REITs最為有利，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭，尤以美國REITs受惠Fed利率政策最大。

且美國REITs去年跌幅高達27％，僅次2008金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，目前美國REITs市場整體NAV折價14％，未來一年的本益比約18倍，股利率達4.0％，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震檔整理後將逐季走揚，建議於第一季震盪過程中分批布局，以參與後市的漲升行情。

李文孝表示，今年升息與通膨對市場的干擾將大幅下降，第一季之後股市走向將放在企業獲利是否符合預期，若沒預期中的差則有資金回補的行情。美國REITs2021～2024企業獲利成長率優於過去十年平均水準5％，但目前評價位於偏低的位置，折價幅度達5％左右，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第一季是逢低布局絕佳時機，操作上可選擇長周期下高成長以及高股利的績優企業。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍認為，隨央行升息空間可望接近尾聲，利差也回穩，加上REITs的獲利能見度與財務狀況俱佳，因租金俱僵固性，即使面臨經濟下行風險，仍可望維持相對穩健的獲利表現，加上現階段評價面仍處在相對低點，顯示市場價格還未完整表現房地產的淨值，投資價值浮現，可望吸引資金回流，表現仍值得期待。以區域來看，相對看好北美與亞洲REITs表現。