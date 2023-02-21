電動車躍爭雄戰場 布局搶商機

觀察歐盟電動車政策發展，主要聚焦在碳排放部分，2020年歐盟範圍內銷售的95％的新車，平均碳排放須95g／km，到2021年100％的新車平均碳排放量須滿足要求，超出碳排放標準的車輛將受到95歐元／g的罰款。整體來看，電動車長線成長力道強勁，投資人可分批布局。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，2019年4月歐盟通過新標，2030年歐盟境內新車平均碳排放量比2021年水準減少37.5％，同時提出2025年歐盟境內新型汽車碳排放量比2021年減少15％，去年5月，歐盟環境委員會通過2035年實現歐盟新車零排放的倡議，長期電動化趨勢確定。

根據調研機構統計，受益碳排放考核趨嚴、補貼政策力度持續及傳統車企純電平台新車型大量落地，歐洲電動車銷量增速有望大幅提升，預計2023全年預計歐洲銷量達300萬輛左右，年增率可達20％，成長動能亮眼。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，全球電動車市場持續擴大，各主要國家與區域也制定出明確的發展目標，期望逐漸提升電動車的滲透率以及強化相關建設。在政策目標的引導下，也持續帶動電動車產業鏈發展，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，而整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業；且中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲強調，人工智慧ChatGPT在今年話題火紅發燒，AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。