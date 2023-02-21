利多撐腰 電動車後市催油門

觀察今年1月全球主要地區電動車銷量，歐洲部分國家受到電動車補貼政策到期，使得銷量月增率承壓，大陸今年1月，電動車銷量達40.8萬輛，較去年同期下降6.3％。但進入2月後，受到電動車降價及各地方政府變相補貼影響，帶動電動車銷量回升，根據中汽協統計數據，截至2月中，電動車銷量44.5萬輛、年增9％，逆轉1月衰退的局面。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據調研機構統計，去年全球電動車銷量1,019萬輛，年成長率達63.4％，電動化滲透率達13.9％。今年雖然市場短期內較為疲軟，但在主流車企優質車型不斷推出提升行業景氣，行業向上趨勢明確前提下，預計今年全球銷量可達約1,375萬輛，維持35％年增長，中長期看電動車趨勢可望保持增長勢頭。

歐洲市場在充電設施抓緊建設和2035年禁售燃油車決議等多重影響下，預計補貼退坡帶來的短期效應將逐漸減弱，後續仍將保持增長。大陸今年堅持穩增長政策，汽車工業相關指標向好，加上電動車免購置稅政策確認延續，中汽協預計，今年電動車銷量年成長率可望維持38％的增長，年銷量可達950.1萬輛。美國今年在政策優惠，疊加電動皮卡新車進入大週期，年銷量有望超過60％。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，研究報告顯示，去年全球電動車銷量大增，市占率首度達10％，全球純電動車的銷量總計約780萬輛，較2021年大幅增長68％。目前電動車在美國的汽車銷量中仍只占一小部分，去年電動車滲透率達7.7％雖來到歷史新高，卻仍偏低，反觀歐洲和大陸，電動車占整體汽車銷售市場比重正逐漸增大，去年純電動車佔歐洲汽車市場總銷量11％，在大陸占比達到19％。

雖然大陸與歐洲電動車補貼有所減少，但因為電動車車款增多，消費者選擇性變多，今年電動車出貨將有30％成長性。歐洲雖受到俄烏戰爭影響銷售，但德國汽車製造商協會VDA最新公布數據，德國去年電動車產量占新車的25％，甚至在12月超過傳統汽車，今年歐洲電動車市場有望成為全球銷售關注焦點。

整體而言，今年電動車仍有35％年成長率，成長動能強勁，投資人可參考相關自駕電動車指數表現，挑選相關智能車概念基金，強化整體投資組合效能。