非投資債吸睛 緊盯違約率

雖然投資級債是法人最推薦的標的之一，但對於非投資級債券後市的看法，法人認為，目前以殖利率來看，非投資債仍具吸引力，目前只要看緊違約率即可。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧表示，以非投資等級債券的操作策略而言，7％以上的高殖利率標的，長線持有價值吸引力大，但留意經濟仍有下行風險，如CCC等低評級債券在面臨經濟下行階段的信用風險是較大的，因此投資組合宜提升信用評級配置。

霸菱投顧指出，預期央行可能會調整貨幣政策，市場很可能會維持波動，但若投資者願意承受市場波動並採取長線投資方式，非投資等級債券可繼續帶來具吸引力的總報酬機會。然企業盈餘在今年會受到市場關注，雖然去年通膨上升，但許多企業仍擁有充分的議價能力，能夠將上升的成本轉嫁給其客戶；若是今年企業盈餘下降，可能導致波動性加大。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧認為，另一塊值得留意的標的是新興市場債券，受惠大陸放鬆防疫政策，加上美元強勢不再，整體新興市場系統風險減緩，新興市場債券的市場利差具備收斂空間，也是值得適度加碼的部位。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝強調，目前市場預估Fed升息終點為接近5％，一旦暫停升息，有利新興債市的反彈。且債市供給仍低，資金流出狀況可望緩解，儘管新興市場企業債自去年低點已上漲10.9％，但因投資人低配新興市場，資金有機會持續流入，同時具高息收及短存續期間的新興市場短天期高收債，長期投資價值浮現。

操作上以短天期、基本面佳、融資需求低且管制風險低的安全標的；產業仍看好石油與天然氣產業，具防禦特性的通訊產業以及評價面具吸引力的消費產業。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧分析，以非投資等級債券的操作策略而言，7％以上的高殖利率標的，長線持有價值吸引力大，但是留意經濟仍有下行風險，如CCC等低評級債券在面臨經濟下行階段的信用風險是較大的，因此投資組合宜提升信用評級配置。