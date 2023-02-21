升息前入市 債券收益亮眼

擺脫去年受美國聯準會（Fed）升息打壓的陰霾，債市今年以來表現亮眼。法人表示，目前依然是前進債券的好時機，因為依歷史經驗看，升息結束前進場布局債券的收益率優於結束後。

去年受到通膨、升息與地緣政治的影響，金融市場出現少見的股債齊跌現象。隨著市場雜音逐漸落底，今年以來無論是投資等級債券或非投資等級債券，都繳出相對不錯的報酬表現。隨著市場預測美國聯邦基準利率可能在7月觸頂並維持高檔一段期間，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，即便今年至今，債市已出現一波漲幅，但債市後續表現仍值得期待。

歷史經驗顯示，升息循環結束前進場以槓鈴策略布局美國公債與美國非投資等級債券，報酬表現可望高於升息循環結束後才進場。江常維說，目前債市仍具備投資優勢，包括債券價格來到近年相對低檔，投資等級債券和非投資等級債價格都低於長期平均值，發債企業的財務體質較過去經濟衰退時更加健全，較能應付經濟變數。

今年上半年金融市場將持續震盪，在經濟前景不明朗之下，不少投資人對債券卻步，但從過去四次美國升息經驗來看，在利率政策轉向前進場，都是投資債市不錯的時點。依統計，若50％投資在公債、50％放在美國非投資等級債券指數，若於升息循環前5個月進場投資，並持有6個月、1年及3年，報酬率均高於升息循環結束後才進場。

凱基收益成長多重資產基金李怡勳認為，債券價格再跌空間有限，投資價值浮現。布局投資等級債券與非投資等級債券可以有高殖利率息收。

路博邁投資團隊強調，未來的市場行情將較平順。固定收益市場環境在過去一年出現劇變的原因是因主要央行持續縮減資產負債表，而利率則從超寬鬆政策的低點大幅反彈，同時通膨開始緩和，但仍將徘徊在高於央行可以接受的水準。

對投資人而言，這種格局可能將降低固定收益市場行情的波動性，並讓投資人能夠削減押注於通膨或相關性操作，轉向專注於獲取收益，雖然較看好品質較高和存續期較短的資產，但評等較低的債券也不乏機會，在經濟景氣不穩定之際，選債至關重要。