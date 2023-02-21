陸股基金看俏 首選消費股

每年首季陸股的春季躁動行情值得期待，據統計，2010～2022年上證指數春季躁動期間平均漲幅達13.54％，上漲機率百分百。法人指出，預期今年陸股在解封、貨幣寬鬆、股價處於相對低檔及北上資金流入等有利條件下，首季春季躁動行情持續看俏，建議逢低買進，並以北上資金偏好的大消費股優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，大陸春節後經濟活動恢復良好，1月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，上升3.1，同時製造業新訂單指數以及生產指數均出現回升，製造業需求回暖。人流數據1月底以來23個樣本城市日度地鐵客運量恢復到6,000萬人次，接近2019年同期，尤其春節後第一周地鐵客運量日均約5,800萬人次，為2019年同期的108％。

疫情方面，今年1月21日至27日春節假期，發熱診室的診療量初一最低，之後雖有回升但少於於節前的診療量40％，若與去年12月23日峰值相比下降94％。疫情集中爆發產生的抗體有望在未來三個月至五個月持續形成免疫屏障。

就資金動向分析，根據EPFR資料，截至去年12月底，當前大陸權益資產占全球共同基金的倉位為8％，較當年10月的低點回升2％，處於近十年19％的分位水準，遠低於2020年15％的高點，仍有較大提升空間。

去年初至今，受疫情反覆和國際地緣政治風險的擾動，北向資金淨流入的節奏一度偏離長期趨勢，但隨著大陸經濟的走升，近一個季度北向資金大幅淨流入，今年1月淨流入人民幣1,413億元，為2014年底陸股通開通以來最高的單月值。

北向資金偏好大市值、盈利穩定且估值合理的行業龍頭公司，預計大消費和電力設備板塊將持續受到青睞。

先機中國基金投資組合經理車強分析，大陸經濟在去年僅成長3％，這顯示過去疫情相關因素對經濟的影響。政府目前已經重申達成GDP成長政策目標的重要性。即將離任的總理李克強最近表示，大陸經濟最大的潛力在於14億人的消費，非常明顯現在刺激內需將是重建經濟的關鍵一步。