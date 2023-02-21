春季躁動來了 陸股低接好時機

每年一度的陸股春季躁動行情值得期待。據統計，2009～2022年陸股上漲機率皆在5成以上，中証500、萬得全A、中証1000等指數上漲機率更高達9成以上，上証指數上漲機率亦將近8成，預期解封、貨幣寬鬆、股價處於相對低檔等有利條件下，第一季春季躁動行情持續看俏，建議逢低布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，2010年至今春季躁動大多數始於春節前，大多數年份春季躁動平均持續時間為36.4個交易日（約兩個月），春季躁動結束時間大多在2月底至4月中上旬。陸股當前已經進入經濟復甦由預期走向現實的驗證期，根據各地人大和政協會議召開的情況來看，後續市場存在對於大力全力提振經濟的定價過程，春季行情可望延續。

布局上，春節前是以北向為代表的外資，以消費、價值股為主，市場偏向核心資產投資；春節後是以私募和兩融為代表的內資，以數字經濟、科技成長股為主，市場偏向產業主題投資。

景順中國基金經理人Mike Shiao指出，隨著大陸迅速重新開放，將對經濟成長產生強勁的驅動力，建議可透過陸股基金來掌握長線回升趨勢。大陸具有廣大國內市場，也是世界第二大經濟體，投資機會廣泛且多元，加上經濟重啟的步伐遠較預期快，極具投資吸引力，投資人可分批布局來掌握解封後低基期與經濟活動回歸正常的契機。

展望後市，強勁的需求導致內需激增及消費復甦。Mike Shiao預期，零售、餐飲、旅遊、娛樂和電子商務等消費服務將率先復甦，成為大陸重新開放的主要受惠者，並帶動今年更廣泛的經濟成長。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，預計陸股後市將震盪走高，盤面焦點首要關注大消費板塊為主軸，並同步留意基期較低的消費電子產業，以及有業績改善題材者。

永豐中國科技50大ETF基金經理人林永祥強調，從最新政策方向觀察，大陸政府在去年底中央經濟工作會議上，明確宣示今年經濟發展重點鎖定在擴大內需，官方也積極強化傳統製造業的優化升級，以及擴大先進數位製造投資，包括人工智慧、先進通信、生物醫藥、新能源、新材料等領域，可望為相關產業注入強心針，加快發展步伐。