債市夯 五檔美債ETF規模破百億

據統計，至今年1月底止，境內發行的美國長天期公債ETF，共有五檔基金規模超過百億元以上，總費用率從0.15％~0.22％不等，近一季都維持穩健的報酬。投信法人表示，當美國公債殖利率來到約4％水準、投資級債殖利率衝上5％~6％水準，不再需要承擔非投資等級債的高違約風險，也能獲得高債息及價格反彈，加上國內債券ETF普遍採取季配息，愈來愈多人選擇存股、存債並行，多了息收來源，也能平衡風險與成長。

凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠表示，美國1月CPI數據出爐，年增6.4％高於市場預期，顯示通膨降溫速度趨緩；1月整體零售銷售額比去年12月躍增3％，透露出消費者需求依舊強勁。通膨壓力餘波盪漾，持續牽動美國聯準會(Fed)利率政策走向，市場情緒也恐會持續受影響。預期上半年景氣放緩，但經濟數據尚未落底，展望後市尚不明朗，現階段長天期公債收益水準相對具吸引力。

且長天期投資等級債基本面良好，信用品質穩健，當利率進入下行階段，對利率敏感度較高的長天期投等債，可望繳出較佳報酬，可伺機分批佈局，因應接下來市場信用風險的升高可能，作為分散投資風險的防禦配置。

但隨著美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等級債券投資機會浮現，從去年10月起，債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前十名單，預期投資級債券的投資風潮預期將延續到今年。元大投信指出，在緩升息後通膨時期，債券穩定收益為資金避風港，投資級債殖利率正甜美，現在進場投資級債的好時機。

統一投信認為，過去長達一年的升息，使美元投資等級債殖利率暴升。隨著聯準會升息放緩，近期美元投資等級債殖利率雖有小幅回落，但仍在4％以上。在以往的低利率時代，投資人往往需要投資較高風險的非投資等級債券，才能獲得較高的息收。非投資等級債多為中小型企業，在景氣逆風時以高殖利率發行的債券，違約風險相對高。但如今在聯準會升息助攻下，投資人只需布局高評級的投資等級債，就能獲得豐厚的息收。

投信法人提醒，長期投資債券ETF，不能忽略總費用率（又稱內扣費用），因為總費用率愈高，拉長時間對投資本金的影響就會愈明顯。