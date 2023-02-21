升息尾聲 新興短債享甜頭

大陸開放邊境與美國聯準會（Fed）接近升息終點的樂觀情緒，帶動今年以來新興市場企業債表現亮眼。投信法人表示，預期央行最鷹派時期已經過去，尤其是新興市場央行，因為新興央行已領先Fed開始升息循環，貨幣政策分化有助於抵消已開發國家帶來的不確定性，且大陸防疫政策轉向大開放，有助亞債表現，看好新興市場債後市表現。

根據統計，升息末端至停止升息，新興短債（新興市場一至三年企業債指數）不論三個月、六個月或一年皆呈現正報酬，目前正是布局良機。台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，受惠於原物料價格上揚，新興市場企業獲利攀升，且同時積極降低債務水準，整體新興市場企業槓桿降至2008年以來低點，財務體質大幅改善。

今年新興市場企業債券到期金額可控，多以大陸與俄羅斯企業債券到期為主，因此避開地緣政治風險高的俄烏以及債券價格波動大且違約風險仍高的房地產，挑選低利率風險、低存續期間、高殖利率水準的短期新興市場公司債，可在目前市場普遍高波動的情況下，降低風險同時享有較高的收益率。

歷經去年大幅流出後，資金開始回流新興市場。張瑋芝說明，統計2018年12月Fed最後一次升息，隔年第二周開始，新興市場債市歷經連續18周資金流入。去年Fed升息425bps，新興市場債市資金流出近900億美元，但今年截至1月27日，新興市場債市資金流入近76億美元，已連續三周流入。近一個月美國10年期公債殖利率下降38個基本點，薪資與通膨放緩且低於市場預期，可望支持Fed調降升息步伐，將帶動新興債的上攻行情。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰認為，雖然當前市場對於聯準會升息利率終點與何時降息仍有雜音，但方向不變下，美債利率高點已見，不確定因素已降低，此外，鑒於後續經濟面臨衰退風險，固定收益商品表現可期，其中又以新興債挾利差大、收益較高、及基本面仍穩定的題材下，可望在固定收益商品中脫穎而出。

雖然現階段市場黑天鵝頻傳，不確定因素仍多，雜音三不五時出現，行情震盪難免，但以當前新興債擁有高殖利率及籌碼優勢的特性下，長期持有勝算高、報酬可期。