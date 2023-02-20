全球吹低碳風 ESG台股有潛力

全球低碳投資風氣興起，低碳企業也受到關注。法人表示，以全球最具代表性的低碳股票指數—「MSCI世界低碳指數」與MSCI世界指數做比較，可發現近五年MSCI世界低碳指數累積報酬表現為38.3％，高於MSCI世界指數的32.4％，證明低碳企業股價表現確實較佳。結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益投信指出，除了「MSCI世界低碳指數」，台灣其實也有同性質的台灣ESG低碳50指數，若再加上MSCI世界指數三者一起比較，可發現臺灣ESG低碳50指數近5年的累積報酬率居然高達61.2％，遠遠將MSCI世界低碳指數甩在後頭，顯示低碳台股的股價表現更遠優於全球低碳股。

因此投資人若想要搶得潛力無窮的低碳商機，就該選擇爆發力更好的低碳台股龍頭。聚焦台股市場上最ESG、最低碳的權值龍頭股的台股ETF，在這個低碳投資浪潮的起點，應是擁抱台股碳金時代的最佳利器。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益認為，台灣ESG低碳50指數也是首檔納入成分股低碳訴求的指數。在節能減碳的趨勢下，積極參與低碳市場，不僅是友善地球的方式之一，更有機會搶搭碳金商機，進而友善荷包。在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出。

根據歷史數據顯示，近一年、三年、五年平均報酬率來看，低碳密度企業股價報酬為7％、82.9％、168.6％，與非低碳密度企業分別為-15.4％、75.9％、75.3％相比，可觀察到密度企業股價表現較佳，對於台股投資報酬率的提升效果更強。

中國信託ESG碳商機多重資產基金張正鼎分析，各國目前訂定的碳清除承諾，遠遠不及巴黎協定升溫1.5度C內目標，在2030年、2050年的情境下均存在顯著的清除差距，未來勢必要加大發展碳捕捉、減碳力道來達到目標，將使全球碳商機放大，當前可開始布局碳商機多重資產基金。