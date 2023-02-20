永續投資成顯學 把握三主題

因公眾輿論和投資人需求，永續投資已成為投資顯學，在此背景下，永續投資已漸漸成為全球主流投資策略，法人透過主動投資及被動投資，將資金導引至永續方面，讓投資人透過投資達到減碳、愛地球的終極目標。

富達國際表示，目前全球正邁向永續投資的新階段，包括更多ESG數據、更成熟的ESG投資整合過程等。各界明白企業為維持營運必須作出短期決策，同時兼顧客戶、員工及社會的長期需求，因此於實踐ESG過程中可能需要作出一定程度取捨。預期今年企業勢必推動ESG議題並聚焦在三大主題分別是公正轉型、自然資源保護以及積極盡職治理等。

在這三大ESG永續投資主題中，「公正轉型」過程對勞動力及就業市場的社會影響至關重要，尤其針對在社會或經濟層面依賴化石燃料或煤碳為生的族群。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益指出，全球減碳、綠色供應鏈趨勢盛行，台灣也隨國際趨勢而制定2050年淨零排放政策路徑藍圖，若企業不跟上淨零腳步將遭淘汰，未來ESG永續經營能力越好的企業也越能吸引外資，因此投資上也是同樣的道理，能兼顧永續經營與企業獲利的台股標的投資價值更為彰顯，且這些企業大多具有較低的營運風險，投資人若不知道那台股那些是屬於ESG低碳股，即可透過龍頭股、ESG評分高且碳密度低的台股ESG低碳ETF布局搶搭碳金商機。

低碳投資聚焦在能源轉型企業，瑞士百達認為，歐美相關法案通過，包括美國《降低通貨膨脹法案》和歐洲的REPowerEU計劃等都是具有重要里程碑的立法，已對能源效率和能源安全解決方案的投資提供了重要推動力。而地緣政治爆發更為能源轉型帶來另一個強大的成長動力。

百達能源轉型策略投資團隊強調，今年該策略的長期基本面甚至比去年更好，儘管短線上受市場影響出現放緩，但相關產業主要依賴於強而有力的大趨勢支撐，例如電氣化以及向再生能源或電動車的過渡，長期成長在經濟衰退環境中具有吸引力無論經濟周期處於哪個階段，這些都是增長的穩定驅動力。