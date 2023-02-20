債市震盪 投資級債一枝獨秀

美國1月CPI年比超過市場預期、月比升幅也提高，加上聯準會官員釋出偏鷹派談話，影響市場情緒，債市波動再起。根據最新統計顯示，過去一周包括非投資級債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態，僅投資級債迎來資金淨流入，但資金動能皆較前周有所降溫。

安聯投信表示，美國最新通膨數據顯示通膨持續降溫，但降速或有所放緩，同時聯準會部份官員持續重申其遏制通膨的任務，美國十年期公債殖利率單周走升八個基點收於3.817％，債市投資情緒受到壓抑。觀察全球主要債市資產，在美國公債殖利率的走升下，全球債券指數過去一周大多收黑，其中政府公債相關跌幅較信用債明顯，信用債中則是以美國短年期非投資級債與可轉債指數相對抗跌。

上半年全球經濟受到庫存調整和緊縮貨幣政策持續走低，但大陸解封將帶動投資與消費需求，全球經濟軟著陸的機率提高。安聯投信指出，貨幣政策方面，通膨出現和緩跡象，多數央行緊縮政策開始放慢，聯準會在2月會議將升息幅度降至1碼，雖官員重申會持續緊縮，但也同時釋出通膨已見紓緩跡象訊息，市場普遍預估聯準會可望在未來的一兩次會議中宣布停止升息步伐。

歐洲方面，去年的通膨迫使歐洲央行持續升息，但目前來看天然氣價格的回落使通膨壓力舒緩，歐洲央行緊縮貨幣政策也可望跟進聯準會縮減升息幅度。

債市投資布局上，安聯投信海外投資首席許家豪認為，因主要央行開始思考連續性的升息對經濟的影響，預期主要國家的升息空間有限、利率風險降低，加上債券收益率拉高後，投資價值增加，建議可維持較低現金水位，並視市場信心與平價動態調整持債水位。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，美國經濟仍相當具有韌性，聯準會緊縮貨幣政策的效果可能需要在六個月至九個月後才會陸續顯現，因此若通膨在下半年明顯減速，應可看到升息終點。