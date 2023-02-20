布局台股ETF搶反彈 這幾檔平均股息率逾5％

今年以來，台股呈強勢反彈，台股ETF銷售熱潮再現，投資人更瘋存台股ETF，法人表示，投資人不僅可以搭反彈行情順風車，若是中長期投資還可以享現金流。

依Cmoney資料統計，富邦特選高股息30、元大高股息、元大台灣高息低波、第一金工業及國泰台灣5G+以及富邦公司治理等ETF等近三年平均股息率都逾5％；規模超過1,500億元的人氣高配息ETF為元大高股息、國泰永續高股息ETF。

第一金工業30ETF經理人牟宗堯指出，年初至今，台灣金融市場受到海外金融市場強勢反彈帶動，權值股漲勢拉抬台股表現，不過，全球高利率、高通膨與景氣趨緩等變數，上半年仍可能影響後續市場表現，加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素，短線股價存在各項變數，提醒存股型投資人，仍不妨將資金可望往高品質股息的標的靠攏。

儘管富邦特選高股息30近三年配息率逾10％，富邦投信投資策略師徐翊達表示，在市場的波動風險預期偏高之際，投資人存股仍推薦以穩健為重。富邦公司治理ETF，股價波動相對大盤較小且殖利率表現也不差，應是「攻守兼備」的首選。等到下半年企業獲利與經濟走穩後，投資人若對收益有更高的要求則可以進場富邦特選高股息30ETF。

國泰投信國泰投信ETF研究團隊建議，「成長股」與「價值股」可視為是加速累積財富的雙引擎，透過雙搭即可打造出適合個人風險屬性，而且攻守兼備的組合。

國泰永續高股息ETF以ESG做為把關，篩選品質優且具永續經營理念的企業，再加上成分股多具有相對較高的現金股利殖利率，屬於「存股型」的高股息ETF。國泰台灣5G+ ETF鎖定台股5G產業鏈中的要角，可以說是台股中的「成長股」組合。

因此，存股時建議可將兩檔ETF分別視為台股「價值股」及「成長股」對應到今年的操作方向上，則可運用價值股6成、成長股4成，或7成比3成的比例進行調配。

在市場波動大時，法人強調，適合找低波動型ETF如元大台灣高息低波、FH富時高息低波，同樣適合對風險控管更加要求的投資人，在近年，兩檔ETF的配息和績效都交出不錯的成績單。