全球股市吸金 美股獨憔悴

美國1月PPI反彈幅度與CPI同比較市場預期為高，此外如零售額等經濟數據也仍強勁，市場對聯準會升息的預期持續牽動情緒，股市仍有波動。回顧過去一周全球股市資金流向，美股資金淨流出約21.79億美元，全球其餘地區市場則迎來資金淨流入。

安聯投信表示，近期陸續更新的經濟數據錯綜，除通膨降溫速度似有放緩外，也顯示美國經濟仍有韌性，市場評估聯準會緊縮政策前景，多數類股與指數呈整理格局。美國去年第四季GDP年增率2.9％高於市場預期，其中消費支出成長2.1％，暗示消費動能未出現大幅萎縮，市場對經濟硬著陸的擔憂降溫，加上全球通膨見頂走降，市場預期歐美地區有望在上半年停止升息，央行態度轉向、降低升息路徑的不確定性，有助提升市場風險偏好。

但考量目前美國勞動市場依然強勁、薪資螺旋尚存，預期聯準會利率維持不動的期間可能更為長久，故在經濟下行及高利率的背景下，未來仍需留意企業獲利下修的幅度。

股市操作策略部分，隨著通膨緩降、聯準會升息接近尾聲，加上中國1月份防疫等級正式下調，市場預期消費復甦，引導美元走弱，有利非美地區市場的股匯表現，建議可加碼歐股、陸股及新興亞股等參與相關行情，並留意未來一個月的的通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率與美元走勢等，作為投資的判斷參考、進行動態調整。

富蘭克林證券投顧指出，市場正在調整對於聯準會未來政策路徑的預期，根據芝商所FedWatch顯示，市場預估3月、5月及6月會議將各升息1碼，終端利率將升至5.25％至5.5％，高於前一周預估的5％至5.25％，之後將維持利率不變至11月。儘管市場對於聯準會最後還會再升息幾次存在高度敏感性，導致股債市震盪加劇，與其在旁觀望等待最佳時機進場，不妨先做好投資組合，建議宜有一檔平衡型、一檔股票型及一檔債券型基金，提前卡位升息末段投資契機時也可藉由資產互補特性降低波動風險。

富蘭克林證券投顧建議，可採取靈活配置的美國平衡型基金為核心，考量全球股市近期陷入漲高後的震盪整理，有助消化過熱的技術面壓力，建議先觀察年線支撐作為技術面是否轉弱的參考指標。單筆投資以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業為先。