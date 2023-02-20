AI助攻 數位基建水漲船高

在數位轉型、AI人工智慧、雲端運算等趨勢推波助瀾下，全球資料中心使用需求旺盛，北美各地的設施空置率已來到歷史低點。法人表示，資料中心提供海量資料及共用應用程式的儲存空間，可說是推動數位時代前進的齒輪，隨著未來高速運算、數據傳輸需求與日俱增，相關商機難以限量，可以數位基礎建設基金、科技基金搶先布局。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，近期AI界最火熱話題非「ChatGPT」莫屬，搜尋引擎龍頭Google及百度為保住霸主地位，也宣布加速投資、推動AI領域發展，Google甚至推出「Bard」機器人反擊，預料都是資料中心市場成長的利多與養分。

陳世杰說，儘管今年全球面臨經濟逆風，今年資料中心產業成長動能可能放緩，但使用需求可望持續暢旺。依研究機構BMO調查報告顯示，包括在北維吉尼亞、芝加哥、達拉斯等北美地區的資料中心，近年空置率趨勢一路下探，近期更紛紛降到歷史低點，代表市場需求不斷走高，不僅支撐業者議價能力，帶動租金價格翻揚，相關個股也備受市場資金青睞，推升Solactive資料中心、REITs與數位基礎建設指數今年以來漲幅逼近雙位數。

看好在數位應用湧現下，資料中心需求將水漲船高，相關業者在資本支出方面也不手軟，去年整體資本支出大增29％，今、明兩年在景氣不確定因素下，預估也將維持10％及6％的成長幅度。陳世杰認為，相較於許多產業今年投資態度相對保守，資料中心業者積極的投資動能，充分顯示對自身產業未來發展的高度信心，中長期成長前景值得期待。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，每年第一季科技類股總是不乏創新題材，科技業年度兩大重量級國際展覽率先嗚槍引爆話題，一是CES國際消費電子展，二是即將在3月舉辦的MWC世界通訊展，今年人工智慧（AI）再度成為科技大廠角逐重點。