抗跌+息收 基建基金投資有利

根據統計，過去20年，基礎建設股票的表現略勝於世界股票，主要反映其隨通膨調整定價能力、可預測現金流，相對耐震等特質，法人表示，在經濟衰退期，基建具息收特質，相對抗跌，讓投資人投資更有感。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，去年富時全球核心基礎建設指數下跌8.66％，相較於MSCI AC世界指數全年重挫19.80％來看，基礎建設類股在通膨高漲年代表現確實優於大盤。近期歐美通膨數據已自高檔回落，然而央行官員為避免通膨死灰復燃，預計升息力道雖可望放緩，但仍將維持高利率水準一段時間。

在通膨高漲及借貸成本上升下，企業能否順利將成本轉嫁，也將成為影響觀察企業獲利表現的的重要指標。傳統基礎建設類股向來易於將成本轉嫁予消費者，因此在此通膨高漲的年代，其財務表現也將可望相對穩定。

對於基建後市展望，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，隨疫後客運量能的復甦、相關產業獲利動能升溫，已逐步加碼布局包括日本、中國、澳洲，及歐洲等地的鐵路、公路、機場等基礎建設投資部位。

林志映強調，上半年公用事業、基礎建設產業面臨股價整理，可視為較佳的布局時點，公用事業於每年2月至6月為產業個股除息旺季，具備現金流穩健、財報優質的標的，有機會掌握填息行情，股價回檔支撐力相對強勁。