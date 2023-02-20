國泰台灣領袖50 ETF 3/8開始募集

台灣景氣連亮2藍燈，股市處低檔，台股投資價值浮現，投信也搶發台股ETF搶市。國泰投信總經理張雍川20日指出，國泰投信將於3月8日至3月10日募集「國泰台灣領袖50 ETF」，是國泰投信繼國泰永續高股息ETF後，再度與全球指數公司龍頭MSCI合作打造的旗鑑級台股ETF，主要聚焦台灣產業龍頭股，同時也捕捉轉型商機，期望為台股的市值型投資打造2.0時代的商品，IPO最低申購金額僅新台幣15,000元，適合投資人作為長期存股的首選。

張雍川表示，國泰永續高股息ETF是以殖利率排序、以穩著稱，而國泰台灣領袖50 ETF是以市值排序選股，2檔相隔二年算是姊姐檔。經過2022年的本益比修正，台股如今築底跡象已慢慢浮出，國泰投信看好台股未來發展，並為長線投資者與小資族量身打造「市值型」台股ETF，在發行價與費用率上更加親民，期許為投資人抓住今年台股成長復甦的機會。

不過，目前市面上已有元大台灣50 ，兩者有何不同？國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，相較元大台灣50 ，國泰台灣領袖50 ETF不只投資市值龍頭股，還注重「低碳轉型能力」，也有納入台泥、中鋼等水泥鋼鐵股，但沒有亞泥、台塑，另外，在台積電的占比只有29％並沒有占到50％，所以會更貼近大盤，與大盤相關係數0.99，高於元大台灣50的0.97。

而與近期新上市的群益台灣ESG低碳50 ETF比較，國泰台灣領袖50 ETF基金較著重低碳轉型龍頭股，而群益台灣ESG低碳50 ETF較著重碳密度低的企業，會剔除掉某些高碳排產業。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣領袖50 ETF追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，是以「MSCI臺灣指數」成份股為母體選樣範圍，再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。由於大市值公司通常為各領域的領頭羊，適應產業變化快速的能力強，穩定度較高。

蘇鼎宇表示，00922訴求由市值代表性出發，並看重企業面對轉型浪潮的應對能力，不僅一次掌握台灣產業龍頭股，同時也捕捉轉型商機，其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股橫跨七大產業，包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，適合作為核心資產、長期布局。

同時該指數重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業，因為以台灣的經濟型態而言，各種產業均衡發展還是有其必要性，也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。而對投資人來說，則可以一起透過投資的力量，督促台灣產業進行低碳轉型，共創永續台灣未來。

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