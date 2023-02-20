00878尬0056 全押爽領股息？網曝死角

00878股東再增4萬 進逼人氣王0056 歐印「月爽領9千」？網猛搖頭：會死很難看

存股族超愛00878！根據集保中心最新統計，元大高股息（0056）上周股東人數新增4846人，股東人數達88萬6537人，但上周除息的國泰永續高股息（00878）上周5個交易日受益人數再度爆增4萬人，總股東人數達88萬1660人，正式超越聯電83.9萬人，在台股中名列第4，也進逼0056，預估快的話，這星期就可以奪下「ETF人氣王」的頭銜。

00878採季配息，由於價格親民，受到許多存股族和小資族的追捧。上周除息配發0.27元，一名女網友在社團分享，如果在除息前買進100張，大約資金170萬，等到股息發放日3月22日就可以領到2.7萬元，就好像買一間小套房後出租，每個月收租9000元，好像很划算。不過卻遭到許多網友勸阻，「萬一股價跌，死得更難看」。

配息等於左手換右手，除非每次填息，不然會扣到本金

老手表示，配息時股價會自動減少，等於左手換右手，除非每次都填息，否則會扣到本金；「一下歐印，股價下跌會先哭死」。

不過00878實在太受存股族喜愛，在宣布除息時，00878的股東人數就曾單周大增2.8萬人，在上周再續增4萬人，總股東人數已經逼近0056，雙方人數差距拉近至不到5000人，快的話本周就有機會超越0056，成為「人氣王」。

目前ETF股東人數最多的3檔分別是0056共88萬6537人、00878共88萬1660人及元大台灣50（0050）的63萬7201人。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網）