太空衛星商用版圖 再放大

太空衛星科技的發展與應用，進入後疫情時代，還有更多的潛藏商機值得關注。今年MWC世界行動通訊大會即將登場，也是疫後首度全面採取實體展形式進行，使得參展規模大爆發。投信法人指出，從目前台灣館所規劃集結各大廠展出包括5G、衛星通訊、天線、基地台、智慧物聯網平台等重要技術與整合系統設備等，這些都可預見未來一年太空衛星、智慧物聯網等商業化發展如火如荼推展。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯指出，1月的美國消費電子展（CES）上，晶片大廠高通宣布推出衛星呼救方案，並與Garmin及Iridium等衛星服務商合作，可以想見，今年透過衛星傳遞資訊內容、雙向通訊的功能會愈來愈強化，高通為智慧手機主要晶片供應商，可以預期更多的手機搭戴衛星的問世，將成為主流功能。

去年太空產業正式進入獲利收割期，太空科技在年初俄烏戰爭中擴大運用建功，受到更高關注。牟宗堯表示，去年的衛星發展步入新時代，包括衛星通訊產業營收轉正成長、智慧型手機搭載衛星通訊功能、低軌衛星商機爆炸成長、太空產業的大型併購陸續出現。根據國際科技情報公司ABI Research的資訊針對太空衛星2023年的發展研究顯示，今年將衛星發射量與服務量顯著成長的一年，太空衛星商轉營運數據也可望持續向上提升。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，台美成長股部分，將保持較積極的持股內容。美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔。

儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束，但根據過往庫存天數開始下降，科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額去年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，優先布局今年獲利還能成長的科技股；工業類股具備攻守平衡的特性，選擇終端應用在利基市場有深度布局的公司，看好剛性需求帶來業績的穩定性。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，隨庫存調整有望在上半年結束，科技股下半年獲利成長可期。整體而言，科技股近年股價走勢遜於大盤，近期隨著市場情緒好轉而反彈，在美國聯準會（Fed）升息可望進入尾聲及美債殖利率走緩下，科技股的個值將上修，今年漲升行情看好，建議利用第一季的震盪整理逢低分批布局或定期定額長線持有。