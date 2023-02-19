4檔半導體ETF 搭AI多頭列車

ChatGPT風潮席捲全球，讓人驚豔當今AI技術進步神速之餘，連圖形處理晶片大廠NVIDIA執行長黃仁勳都說，ChatGPT是人工智慧終於迎向iPhone時刻，可說是運算領域出現史上最偉大的一刻。法人認為，半導體股多頭柴火已點燃，科技股的新牛市正蓄勢待發，可用半導體ETF布局。

國內四檔半導體ETF中，台積電都是各家半導體ETF主要或最大持股，據統計，截至2月13日為止，新光臺灣半導體30 ETF持有台積電占30.38％最多，為00904 ETF的最大成份股，另外，兆豐特選台灣晶圓製造 ETF持有台積電25.24％、富邦台灣核心半導體 ETF持有占25.04％，也皆超過25％比重之上，至於中信關鍵半導體 ETF，則持有台積電較少，比例不到2成。

台積電成為AI股的軍火庫，也帶旺國內四檔半導體ETF淨值走揚，以近三個月期間來看，基金淨值表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF，上漲幅度達14.03％、其次依序為中信關鍵半導體 ETF、富邦台灣核心半導體 ETF，與兆豐特選台灣晶圓製造 ETF，同期間漲幅也都逾13％，若與加權指數相比，國內四檔半導體ETF，不論近一個月、三個月、六個月或今年以來，各家績效都超越大盤同期表現，展現半導體重回台股盤面主流的強勁漲升力。

新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，ChatGPT掀起AI新錢潮，背後技術仰賴具備「高效能運算」晶片，才能驅動ChatGPT運作，目前美系重量級科技大廠，包括Google、亞馬遜都相繼強化旗下產品AI功能情況下，使高效運算需求不斷竄升，加上ChatGPT周邊衍生的龐大商機更不容小覷，初期來看，提供AI晶片及運算架構等「基礎設施」的半導體相關領域，將是首波直接受惠的最大贏家。

百達投顧認為，隨著大型語言模型的使用和商業化，未來應該會增加對GPU供應商、雲端運算、儲存服務供應商的成長機會，過去積極投資於人工智慧與機器學習的Alphabet、Meta、微軟與Amazon應該會陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造巨大的競爭門檻，使得這些龍頭企業在規模跟技術上可望繼續保有領先優勢。