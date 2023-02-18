梭哈100張00878=月收租9千? 內行急搖頭

國泰永續高股息(00878)因採季配息，廣受小資族與小股東們喜愛，就有網友表示，若在除息前直接梭哈100張00878，到時爽領27K，如同出租一套約租9000元的小套房，根本賺翻，但內行們看到後搖頭急勸不能這樣算，「到時下跌死得更難看」。

國泰永續高股息今年配息0.27元，預計下月22日發放，讓一名女網友心動不已，在臉書《00878 國泰永續高股息ETF討論區》PO文指出，2月15日之前一口氣買100張00878，昨天(17日)收盤17.04元來算的話，成本約在170.4萬，屆時可有2.7萬元進帳，等同於每月9000股息，如同出租一間月租9000元的套房，「有夠划算」。

文章貼出後，不少網友也心動不已：「還不用擔心被房客惡搞，也不用管折舊、維修費耶」、「感謝分享，到時候一次買350張，馬上財富自由」、「重點是隨時還能變現，以備不時之需」、「好賺又比租房單純多了」。

但隨即有許多內行人急勸：「這種算法太危險了，配息會扣股價，會扣到本金，除非每次都填息」、「一口氣買這麼多，萬一股價下跌你會先哭死」、「股票一跌，小資族這種玩法到時候死的更難看」、「買房是先付頭期，而且房價會上漲，雖然有房客要處理，但房租可以跑稅金，還能申請低率貸款，性質完全不同好嗎」、「往壞的方向想，如果過幾個月跌到16元，你100張成本17元，自己看了會先受不了」。

（ 中時新聞網 林毅）

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