ETF規模持續壯大 這檔龍頭存股型跑贏0050

去年台股大跌4千點，呈現長期空頭走勢，但台股ETF規模卻逆向持續壯大，據統計，台股ETF相關國內指數股票型基金過去1年來規模成長近7成，其中年齡約30~40歲左右的千禧世代(Y世代)，對於ETF投資比重約41%，高於平均值的33%。

千禧世代是指1981至1996年出生族群。據投信投顧公會統計，台股ETF規模從2022年1月底4,993.15億元，高速成長至2023年1月底的8,483.23億元，年增率達69.9%，顯示透過ETF參與台股的投資人持續高速成長。

兆豐投信指出，ETF具有交易簡單、成分股組合透明等優勢，近期又有臺灣指數公司編制發布的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，著重成分股的全面性分散投資，並定期調整回各產業類股等權重比例。

疫後復甦景氣反轉 基金研究團隊：有助隱形冠軍落後補漲

兆豐投信表示，回溯報酬率統計，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數自成立以來上漲9.73%，大幅超越同期台股加權股價指數漲幅的5.94%，以及0050所追蹤的台灣50指數的8.17%，顯示等權重指數除了有分散風險的效果，更有追漲衝高的表現機會。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF(00921)基金研究團隊表示，過去幾年疫情困境下，觀光業、航空業、內需產業等題材曾表現落後，目前疫後復甦的景氣反轉，帶來基本面與題材面的修復力道，將有助隱形冠軍類股落後補漲。

兆豐投信表示，千禧世代投資人偏好累積人生財富及為退休計劃儲蓄，也對選擇適合的ETF來符合理財目標較有信心。

目前千禧世代對於ETF投資比重約41%，高於平均值的33%，並預期未來5年千禧世代投資ETF的比重將提升至48%，仍高於其他世代投資人，也將高過平均值的40%。

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（旺得富理財網 王順泉）

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