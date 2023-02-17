台股ETF規模年增近七成 千禧世代偏愛

台股近一年雖遭逢市場逆風、波動頻繁，但採取ETF投資策略的投資人高速成長，台股ETF規模持續壯大。據投信投顧公會統計，與台股ETF相關的國內投資指數股票型基金規模截至2023年元月底已達8,483.23億元，較去年元月底的4,993.15億元成長69.9％。

兆豐投信指出，台股ETF交易相對簡易、成分股組合相對透明等投資優勢，推動資金向ETF資產靠攏，近期又有臺灣指數公司編制且發布的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，相對著重成分股的全面性分散投資，並定期調整回各產業類股等權重比例，隨著景氣輪動可以掌握各產業龍頭的紅利趨勢。

根據統計，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數自成立以來上漲9.73％，大幅超越加權股價指數漲幅的5.94％，以及臺灣50指數的8.17％，顯示等權重指數除有分散風險的效果，更有追漲衝高的表現機會。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到股市修正階段，可透過等比例投資各產業龍頭股來分散產業波動風險，比起市值加權型指數更具多元化、抵禦波動度的投資特色，也比一般台股ETF較能避免重押單一個股或產業的風險。

臺灣指數公司元月指數化報告顯示，千禧世代投資人偏好累積人生財富及為退休計劃儲蓄，也對於有能力選擇適合的ETF來符合理財目標較有信心。目前千禧世代對於ETF投資比重約41％，高於平均值的33％，並預期未來五年千禧世代投資ETF的比重將提升至48％，仍會勝於其他世代投資人，也將高過平均值的40％，預期ETF投資策略將愈來愈受到年輕族群投資人的青睞。

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