債券達人拆解4情境 2年報酬率上看36％

債券投資近期熱門，許多投資達人看好去年股債雙跌，是少見的投資機會，今年資產配置當中債券不能少，受到近期美國公債殖利率竄高影響，幾檔債券ETF交投熱門，元大美債20年（00679B）今（17日）上午不到10點30分，成交量已經破2萬張，在上市成交排行當中名列前10。

因美國生產者物價指數強於預期，加上聯準會發布鷹派言論，美國公債價格週四繼續下跌，引領殖利率走揚，債券交易報價顯示，2年期公債價格下跌，殖利率上揚0.91個基點，報4.6400%；10年期公債價格下滑，殖利率上升5.60個基點，報3.8608%；30年期公債走跌，殖利率揚升7.31個基點，報3.9142%。

儘管聯準會「鷹」影幢幢，但多數市場投資人仍認為升息接近末端，因而看好債券投資是2023年的「標配」，去年領息200萬的投資達人「小股東的大投資」在部落格分享，對小額投資人而言，若能承擔年率約0.5%的內扣費用，2年後的累積報酬率約為36%，債券ETF是目前很適當的投資選項。

投資債券在買入時即可計算持有成本、領息和贖回金額

「小股東的大投資」表示，其實債券投資很簡單，如果投資人買入時即打算持有到期，那麼在買入時即可確定持有成本、總領息金額及贖回金額。所有條件均已受控，唯一風險僅餘發債機構是否違約倒債。

所有經濟數據圖表裡，對應性最公整的就是債券殖利率和債券價格的關係，如同在中央畫上一條對稱軸一般的公整，此乃必然，因為債券有票面價格及票面利率，這二項是固定的，當標準利率變動時，債券的交易價格成數跟著反向反應，使債券的到期利率趨近於巿場消化標準利率後，給予的該債券到期利率。

更簡單的來說

1、為何稱之為價格成數，是因個別債券其交易價格單位為%，例如面額100美元的債券以110元成交時，記為110%，投資人仍然定期取得債券固定的票面利率。

2、假設FED基準利率為3%；美國新拍售公債利率為3.5%；投資級公司債巿場反應的到期利率為4%；高收益債巿場反應到期利率為5%。上項各款債券所有派息都是票面價x票面息，變動的僅是巿場交易成數。

結論：債券價格和基準利率將呈現工整的對應線型。

投資債券ETF四情境，最大機會在未來2年回報率有36%

巿場上所有股票爾虞我詐的多空訊息及所研判的股價走勢都遠遠複雜於債券單純反應利率的走勢。

「小股東的大投資」表示，2023年這時投資債券，未來可能面臨幾種主要情境（以買入投資等級債ETF為例）：

情境1：FED將終點利率維持在5%~5.5%約2年，接著降息回到2019年約2%水準

機率：大於80%

投資效益：投資人2年內可領年均息5% + ETF價格回升資本利得約26%

情境2：FED將終點利率維持在5%~5.5%，並且維持10年以上

機率：小於5%

投資效益：投資人未來每年年均殖息約5%，但並無顯著資本利差

情境3：FED將終點利率拉升至6%~8%以上，並且維持10年以上

機率：小於1%

投資效益：投資人未來每年年均殖息約5%，並可能發生投資價值虧損33%

情境4: 經濟硬著陸，發生顯著性衰退，此時FED將採取立即性的寬鬆，重新抑注 資金回巿場

機率: 小於10%

投資效益: 投資人將很快得到債券資產價值的回升，並可能發生股巿及債巿流動性緊縮的風險

買債券有兩種方式，一是直接賣，另一種方式則是從ETF著手

由上項幾款可能情境作歸納，此一時間投資債券乃是近20年來，唯二的投資良機（另一時機為2006~2007年）。

現在評估買入債券，有兩種方案可作參考：

方案1：買入各別公債、美國國庫券、公司債

購買界面：各證券商或銀行以原幣買入，在台灣銷售的債券大多以美元訂價。

優點：持有到期所有變因皆可控，且可準確計算投資收益。只要發債機制不違約，投資風險為零。

缺點：大部份債券均設定有最小購買單位，多數為5萬或10萬美元，少數為1萬美元。投資預算較小的投資人較不適合此方案。

方案2：買入台幣計價的債券ETF

購買界面：各證券商，以台幣交易，同股巿交易界面，並且參加集保。

優點1：交易方便，操作靈活亦可零股交易，適宜小額投資人參與。

優點2：投信公司作ETF經理，被動操作，購入一籃子債券，分散投資，風險極低。

缺點1：同股票交易，需負擔交易手續費予券商並且需承擔台幣與原幣滙率波動風險。

缺點2：持有期間需持續承擔投信公司管理費用，債券ETF年均內扣費用約 0.5%。

「小股東的大投資」總結結論，以小額投資人而言，若您能承擔年率約0.5%的內扣費用，2年後的累積報酬約36%。債券ETF是目前很適當的投資選項。

如果預計投資10年以上，並傾向持有到期以面額贖回，「小股東的大投資」表示，現下即可精算整體收益金額及贖回金額，並且在持有期間均毋需付擔持有成本，那麼個別政府公債或公司債也是很好的選擇。

下表列出2022.Q4~2023.Q1年化配息率較高的投資級債ETF及美債ETF

資料來源：「小股東的大投資」部落格

「小股東的大投資」介紹：

從白手到財務自由是筆者的歷程，2022年領息200萬。 別誤以為我有龐大的家族資產。我和你一樣，白手的上班族，死命地賺錢，從不儲蓄，我的每一分錢無時不刻地在為我工作。 我也僅是小資一族，然而我把投資視作一項個人的事業，用心地經營它。 小股東也可以有大投資。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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