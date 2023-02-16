資金簇擁 新興債有錢景 元月淨流入逾100億美元

大陸經濟解封後，消費與經濟可望獲得提振，投資人對於新興市場信心大振，根據Lipper統計，今年1月資金同步湧入新興股債基金，其中新興債券基金淨流入金額逾100億美元，是近五個月以來首度出現淨流入，新興債市前景看好。

野村投信表示，全球通膨趨緩，美國升息步伐放緩，去年影響市場的最大利空淡化，且大陸解封後，吸引外資大舉回流，帶動亞洲與新興市場的買氣。但經濟動能持續減緩，1月大陸製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，較上月增加0.2個百分點，連續第六個月處於收縮區間，顯示疫情對於中小型、出口導向企業負面影響仍在。整體而言，經濟數據與企業獲利走向將是影響未來股市的重要因素。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健指出，去年新興美元主權債券淨流出金額達426億美元，當時投資人減少在新興債的配置，現金比重也拉高至2011年以來最高水平。即使近期新興美元主權債在資金回流下出現反彈，價值面依然頗具吸引力，有利持續加碼。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為，大陸宣布結束清零政策，同時也開放邊境，加速供應鏈緩解及提振大陸經濟表現。隨美國聯準會進入緊縮政策的平穩期，預期對新興亞洲市場與全球金融環境的負面衝擊將有所緩解，今年債券發行量將溫和上升。

目前市場預估美國升息終點接近5％，最後一次升息或將落在3月，一旦暫停升息，有利債市的反彈。大陸貨幣政策更是全球相對寬鬆，且房地產三箭齊發，從信貸、債權、股權三方面對房地產企業支持，大幅提振市場信心，預期大陸今年需要加大內需刺激力度，地產投資成為今年穩增長的重要發力點，可望活絡地產商債市買氣。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊強調，公司債與新興市場債等風險債券指數受惠利差收斂而於春節期間價漲。大陸結束動態清零政策，在寬鬆貨幣政策與財政政策帶動下，經濟可望迎曙光，亞洲高收益債券可望受惠。富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美預期，今年上半年金融市場將呈現經濟收縮至尋求落底、通膨放緩但仍高於2％、進入升息末段的情境，大環境將上演「債優於股」主調。