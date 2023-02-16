Fed轉鴿 美國REITs最受惠

投信法人指出，美國聯準會（Fed）最鷹派時期已過去，在貨幣可望趨於寬鬆之下，對於各類資產普遍有利，而利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，對REITs最為有利，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭，建議投資人現階段可分批布局相關基金，尤以Fed利率政策轉向受惠最大的美國REITs優先布局。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs去年跌幅高達27％，僅次2008年金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，去年美國REITs獲利增長達14.2％的歷史高位，因去年基期墊高，今年獲利成長預估4.8％，但整體商用不動產的承租率皆在良好位置，下半年獲利預估有望上修。

李文孝表示，美國REITs財務體質健全，目前負債比不到30％是歷年最低，亦遠低於金融海嘯55％，現金充裕，不怕經濟衰退。各產業的槓桿程度以旅館、自助倉儲、資料中心、工業最低，市場平均淨負債/獲利約6倍。就評價面來看，美國REITs市場未來一年的本益比約16倍，股利率達4％，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震檔整理後將逐季走揚，建議於第一季震盪過程中分批布局，以參與後市的漲升行情。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，市場預期上半年美國經濟成長將落底、下半年逐漸修復。全國不動產投資信託協會(Nareit)統計過去45年歷史中六度經濟衰退時期顯示，基於交易市場往往是經濟領先指標，因此經濟實際進入衰退時，不論是上市股票或上市REITs平均表現均優。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，新加坡REITs一反去年評價面明顯被低估的狀況，憑藉著基本面優勢，加上大陸解封使亞洲區經濟活動正常化，今年國際資金逐漸回流，後市表現可期。由於新加坡REITs的股價淨值(P/B)仍然處在相對低位，上行空間依舊可期，建議投資人可逢低布局，掌握最佳進場時機。