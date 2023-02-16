首季新基金 兩檔首創商品吸睛

全球金融市場一掃去年陰霾，今年投資氣氛相對熱絡，台灣也不例外，觀察投信第一季募集新基金概況，目前已成立有六檔，待成立一檔，已核准尚未募集有四檔，其中即將募集的群益台灣ESG低碳50ETF、富邦美國通膨連結公債指數基金，這兩檔都在2月20日開募，這兩檔都是國內業界首創的基金商品，分別掌握現有低碳永續投資趨勢以及高通膨下的投資機會，成為市場上最吸睛的新基金商品，另一檔國泰台灣領袖50ETF是3月募集。

「群益台灣ESG低碳50ETF」，00923是業界首檔將碳密度指標納入成分股機制的台股ETF，該基金主要追蹤指數是第一個納入碳密度指標的臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數；《氣候變遷因應法》今年1月份甫在立法院三讀通過，台灣正式加入國際徵收碳費的行列，拔得頭籌成為台灣首檔聚焦台股低碳龍頭的最新市值型ETF。

群益投信表示，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢，而買台股ETF也要首選成分股中有訂單能獲利的低碳股，迎接ESG碳金商機的台股ETF。

富邦投信2月20日起募集台灣境內第一檔TIPS基金—富邦美國通膨連結公債指數基金，該基金為富邦投信代理總經理林欣怡上任後的第一檔新商品。

林欣怡說，富邦美國通膨連結公債指數基金是台灣境內第一檔TIPS基金，先前投資人若對TIPS商品有興趣，只有境外基金可選擇，現在富邦投信推出境內版本TIPS基金，可讓投資人以相對便宜的成本，將其納入資產的配置。

整體來看，今年投信持續推出創新的基金商品，且新基金趨勢上仍以穩健方向為主軸，並沒有股票型基金等較積極型商品，主要也是因應今年在全球景氣復甦放緩下仍預期市場波動高，穩健與收益型商品預計仍將是基金市場主流。