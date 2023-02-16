無懼通膨 醫療保健股買盤愛

投信法人指出，在景氣衰退疑慮升高下，醫療保健高防禦性優勢相對受青睞，因為醫療類股具剛性需求支撐與景氣關聯度低，動盪市場中仍以表現相對穩健。就通膨分析，雖然可望持續下滑但仍高於2％，醫療產品轉嫁能力強，受通膨負面衝擊小，讓醫療保健產業在通膨環境中更具優勢。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，全球醫療指數本益比回升至17.6倍，但與去年初的20倍相比仍不算貴，考量預期ROE達25.5％，僅須支付17.6倍的本益比，仍屬物美價廉。目前財報起跑，醫療類股財報高達71％優於預期，僅29％差於預期，較遠較美股整體大盤表現為佳，考量醫療類股財報表現仍正面，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲指出，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨佔優勢，FactSet分析師預計，這些藥物去年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此，在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐認為，市場對醫療產業的聚焦已由疫苗及治療藥物轉回至更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，長期將為整體產業帶來創新商機。