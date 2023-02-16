ChatGPT旋風來襲 這6檔單月漲10%

1月全球股票型基金受惠AI火紅的ChatGPT採Open AI新技術運用，電動車大廠Tesla降價推升營收動能奏效，加上大陸全面解封釋出大規模消費實力預期等三大動能，為全球股市飆出超強修復行情，統計六檔新台幣計價基金飆出單月逾10％漲幅。投信法人指出，這波全球股價漲升，受惠最大的產業包括AI人工智慧、自動化，與消費精品等。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，未來生成式AI的應用將會越來越廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能，不只微軟、還有如Google等科技巨頭，都在相關技術的商業運用投入相關技術與資本。

這波全球股市上漲除反應去年跌深股修復行情，也有新技術動能驅動力，與全世界各地與疫情共存，進入後疫情時代下的全球消費動能重啟，在成長動能支撐下，投資人不妨分批布局全球AI人工智慧、自動化股票型基金。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，股債比可調整為55比45，股票基金方面，看好息收較佳的美國REITs以及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘建議，納入產業景氣循環指標，尋找本益比遭低估標的擇優布局，題材上較看好如能源、金融等防禦性持股，並可關注減碳、永續相關題材，採取多元布局策略，妥善分散風險，打造進可攻退可守的資產配置。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷認為，高通膨與強升息的影響力逐漸淡化，正是逢低布局的好時機，次世代多重資產投資策略既滿足投資人追求未來主流趨勢股的渴望，也藉由布局高信評投資級債與高品質非投資級債，降低投資組合波動度。