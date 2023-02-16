各國升息打通膨 債券收益給力

澳洲央行及印度央行近期持續升息，美國聯準會（Fed）日前同樣對外表示其正密切觀察經濟數據，如果數據顯示經濟活動增速超出預期，還會再升息。法人表示，全球抗通膨已進入「持久戰」，利率恐降不下，在此情況之下，債券收益有看頭。

富達表示，澳洲央行日前宣布升息1碼，將目標利率提高至3.35％，此為澳洲央行連續第九次升息，會後澳洲央行總裁進一步提到，未來將進一步升息，確保通膨回歸目標水準。印度央行同樣宣布升息，將附買回利率調高1碼至6.50％，印度央行總裁在會後談話中同樣表示將繼續維持緊縮政策以抑制通膨。

Fed主席鮑爾在華府經濟俱樂部中發表談話時，同樣提到還未完全看到通膨緩解，並重申如果數據顯示經濟活動增速超出Fed預期時，Fed將準備將利率提高到更高水準。

各主要央行持續升息對抗通膨的債券投資，富達固定收益研究團隊將亞洲非投資等級債投資評等上調至「強力買進」，並且預期未來幾個月資金將回流該資產類別。富達認為，投資等級債評價具有吸引力，美元與歐元公司債的收益率更是近15年來首次優於股票股利率，其中歐元計價投資等級債目前利差水準非常具有吸引力。

聯博投信指出，各國央行紛紛積極緊縮貨幣以打擊通膨，逐漸衝擊全球金融市場，且預計還會進一步升息。所幸無論是布局投資等級債券或非投資等級債券，許多發債企業經過全球金融危機的洗禮後，信用狀況比過去優異，企業體質相對健全，更有能力因應經濟放緩的衝擊。