墮落天使債進場良機到 報酬上看二位數

展望後市，儘管美國聯準會（Fed）預計2024年才有機會降息，但市場價格多已反應升息訊息，若未來失業率上升或經濟明顯放緩，聯準會鷹派論調可能再次收斂，並有利於Fallen Angel債券表現，未來在經濟放緩之下，預估今年將會增加400億～500億美元的Fallen Angel債的投資選項。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fallen Angel債券收益率和利差皆具吸引力，即使經濟放緩使未來美國非投資等級違約率上升，但因為近90％投資在BB級，過去平均違約率僅有0.6％，違約風險不高，收益率足以彌補損失。

根據歷史經驗來看，在Fed最後一次升息布局Fallen Angel債券，持有一年後報酬率有機會來到二位數。目前美國Fallen Angel債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是逢低布局最佳良機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，從近期持續下行的通膨及偏弱的製造業數據來看，即使就業相關數據表現依舊強勁，但市場普遍認為美國升息高峰已近，提振市場對於風險承受度，預期非投資等級債券將有表現機會。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，後續將關注對貨幣政策的滯後影響，儘管衰退風險仍在，但有些機會也會因市場經歷了較大修正而出現，在投資上態度可審慎、但不需太過悲觀。

野村投信固定收益部主管謝芝朕強調，今年通膨可望大幅走低，Fed將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。美國聯邦基準利率普遍預估將在今年6月達到5％的高點，但市場已開始陸續反映債市利多因素，美國10年期公債殖利率在去年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。