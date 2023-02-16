2月大中華股市看漲 定期定額買

全球主要股市2月最具漲相莫過於大中華區，統計顯示，歷年2月全球主要股市平均表現前五名，分別為深圳綜合4.01％、越南2.55％、印尼2.02％、台灣1.74％、上海綜合1.51％，清一色都是新興亞洲股市，整體來看，以新興市場的大中華股市表現最佳。

群益投信表示，新興亞洲前景還是相對穩定，大陸解封、印度新政改革、東協經濟共同體效應等題材豐富，長期以來受外資持續青睞，中長期來看都具投資優勢，定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，是絕佳的投資方法。大陸在解封後基本面可望轉折，過去三年疫情期間，居民儲蓄率增長水準高於以往。

明年若疫情擾動結束，經濟恢復正常，消費有望拉動經濟發展，陸股後市看俏，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎指出，大陸短期北上資金流入可能趨緩，但後續居民超額儲蓄有望轉為市場的增量資金，復盤大陸股市走勢，與疫情相關性高，這一波反彈，有望對照2020年4月行情，主要反映經濟環比的改善，後續市場第二波行情的啟動，將來自於企業盈利回升及經濟數據同比的改善，整體市場仍有望迎來中期震盪上行區間。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，台股中期仍需等待大陸解封政策效果及疫情擴散情況明朗，觀察大陸經濟重啟的效果，及對全球的擴散影響，同時逐月觀察美國總經數據，是否已讓聯準會及市場之間取得共識及平衡，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展。

建議可針對成長型產業及標的配置逆景氣週期的成長股，如半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關電子商務，及新應用如儲能等。

日盛越南機會基金研究團隊認為，聯準會升息來到尾聲，且越南官方鬆綁債市監管預期升高，在地資產管理業者看好在基礎建設投資、大陸解封商機、外資直接投資（FDI）三大驅力帶動下，經濟與股市將回歸長期增長軌道。尤其歷經去年股市大幅修正，多數負面因子已反映，今年股市可望上演反彈行情，看好消費升級、基礎建設、外資直接投資、利率調降受惠股與整合題材等五大趨勢主軸，可望搶搭反彈行情。